FÚNEBRES | 30 de abril de 2019

30/04/2019 - 01:41 Funebres

Fallecimientos

- Rafaela Cantos de Touriño

- Teresita del Valle Lazarte (La Banda)

- Miguel Antonio Suárez (La Banda)

- Elsa Juliana Ponce de Juárez (La Banda)

- Juan Felipe Jerez (La Banda)

- Carlos Omar Rocha (La Banda)

- Andrea Avelina Carabajal

- Gustavo Roberto Carol Lugones (Los Juríes)

- Carlos Omar Rocha (La Banda)

- María Alejandra Ruiz (La Banda)

- Reynaldo Retamozo (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijos: Pancho, Ana María, Ricardo, Marina y Luis Touriño, hijos Pol. y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hijo Luis, su esposa Maria Eugenia, y sus nietas Lucia y Clara, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hijo Ricardo Touriño, sus nietos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo, Virginia y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hijo Pancho, su esposa Susi y sus hijos Juan y Olivia, Luis y Maria Delia, Ana Ines y Angel, sus nietos Ema, Bruno e Ines, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hermana Margarita Cantos de Rojo, su sobrina Elena Rojo Cantos, sobrinos nietos Alejandro, Francisco y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hermano Antonio Cantos, sus hijos, sobrinos y nietos, participan su fallecimiento y despiden a Rafaela recordandola con mucho amor y cariño.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su nieto Juan Pablo Touriño, Fernanda Grimaldi, Thiago Touriño e Iker Touriño, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus sobrinos Gustavo y Marina de Rojo, sobrinos nietos Ignacio, Juan y Santiago, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su sobrino Álvaro Ernesto Cantos, su sobrina política Leonor, sus sobrinos nietos Álvaro y Ana; Virginia y Rubén; Ernesto y Pablo, y sus sobrinos bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su sobrina Maria Marta Cantos, sus hijas Maria Emilia y Maria Pilar, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La Dirección General de Administración: CPN Fabiana Umaño y personal de la Secretaría Privada, DGA, Asesoría Legal, Despacho y Mesa de Entradas de Jefatura de Gabinete de Ministros participan el fallecimiento de la madre de su compañero Luis Touriño.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Arq. Aldo Hid, participa con pesar su fallecimiento y acompaña con mucho dolor a toda su familia en especial a a su hijo Luis Touriño. Eleva oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Antonio E. Kinen y Marta G. Terrera, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Luis Missio y flia., acompañan con mucho dolor a toda su familia. y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Cronos Galeria de Arte y Diseño, acompañan a nueestro querido Artista Ricardo Touriño y su familia.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Gustavo Montenegro y Natalia Saavedra, participan con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Abelardo Jorge Basbus y sus hijos Martin y Sebastian, acompañan en el dolor a su amigo Ricardo y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Daniel Terrera y Sra. Alicia Cardenas, sus hijos Ezequiel y Agustin Terrera, acompañan con dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Federico Lopez Alzogaray, Gabriela, Bartolomé, Federica y Faustina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querido amigo en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Cayo Lugones y Teresa acompañan con dolor su fallecimiento y expresan sus más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Zuny Terrera y sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo, Virginia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Rafaela. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Los compañeros de promoción 1968 de su hijo Pancho Touriño: Juana Ovejero, Roberto Montenegro, Julio Serrano, Marcelo Renolfi, José Molina, Víctor Cinquegrani, Oscar Gerez, José Badami, Juan Toscano, Rodolfo Scarazini participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Integrantes del grupo de Pinturas Achalay, participan con hondo pesar el fallecimiento de la mamá de su ex profesor Ricardo Touriño. Elevan oraciones en su memoria y ruegan consuelo para él y demás familiares.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Los compañeros de promoción de su hijo Pancho; Cacho Ibarra, Roberto Montero, Pepa Camacho, Alberto Vega, Ruly Peralta, Iber Goitea y Perla Ledesma, participan con profundo dolor su fallecimientpo y elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Con gran tristeza te despido querida Rafaela. Pero tengo la paz de sarber que ya descansas en el Señor". Prof. Noelia Dorado y sus hijos Nazareno y Mariano Ferreyra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Carlos E. Sánchez, María Eugenia Cantos, sus hijos Manuel, Soledad, Ximena, Eugenia, Rodrigo y sus respectivas flias., participan la partida de nuestra querida tia Rafaela, acompañamos a todos sus hijos en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Juan Pablo García, su esposa Graciela Bolañez participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su amigo Ricardo y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Carlos Pio Montenegro y flia.,, participan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su Amiga Rafaela.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Victor Cinquegrani, sus hijos, Cristina Torres, acompañan a la familia en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Leddy Castelli y familia, participan el fallecimiento de la Sra. Madre dde su querido Amigo Francisco. Que vuele alto y libre, en paz.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Marta Hamann y Sofia Olivera, acompañan a Ricardo y familia con mucho afecto por el fallecimieento de su Mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Juancho Toscano, Estela Pianezzola y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Pancho y ricardo en este dificil momento.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Roberto Montenegro, sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo, participan con dolor el fallecimiento de la querida Rafaela. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Pitin Acuña, Gabriel, Lourdes y Felix, acompañan a sus amigos Ricardo, Pancho y Luis y familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en la memoria de su querida Madre.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Amigos de su hijo Ricardo; Elda Munar, Cecilia Teruel, Cristina Campitelli, Fernando Meyer y Blanca Castiglione, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Nené Touriño de Cuadros y sus hijos Alfredo, Alejandra, Fernando y Gonzalo, acompañamos con mucho cariño a hijos, nietos y bisnietos de la querida Rafaela que ya goza de la paz eterna.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Beto y Charo Cheein y sus hijos Alejandro, Maria Angelica, Maria Amira, Alberto y Maria Amelia, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su amigo Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Maria Imelda Ramos y familia, participan el fallecimiento de la sra. Rafaela y acompañan afectuosamente a sus hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Hugo A. Argañarás, su esposa Ángela Innamorato e hijos participan con gran pesar su fallecimiento y se unen en el dolor y la oración a toda su familia.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Los Artistas Plásticos e integrantes de la Cámara de Arte "La Bohardilla", participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre del amigo y destacado colega Ricardo Touriño, asimismo acompañamos a sus familiares en este triste momento.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Siempre estarás en el recuerdo de tus vecinos y buenos amigos, de la calle Luis Frías, del Bº Autonomía: Mercedes Raed de Bejarano y familia; Rodolfo Mastroiacovo y familia, Carlos Alberto Jiménez y familia, Delia de Lepri y familia, Dra. María Fernanda Elli y familia; Marta Paz de Zurita y familia, Dr. Francisco Allalla y familia, Celia Campos de Abdala y familia; Juliana Gerez de Ruiz y familia, Isabel Caro y familia, Chicha de Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Adolfo Paradelo y Nancy Sosa participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria. Dios la bendiga y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. El Grupo de los domingos: Dani, Ruli, Adolfo, Pocholo, Gordín, Tite, Quique, Chichi, Pirata, José, Toko, Guilli y Dante participan su fallecimiento y acompañan a Ricardo y Luis en este difícil momento. Dios la bendiga y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Alicia Muxi y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Marcela Montenegro, su esposo Martin Sgoifo y sus hijos Santi y Tissi, acompañan a la familia Touriño Cantos en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Luis Alberto de la Rua, su esposa Maria Elena Barnetche y sus hijos Luis Matias, Valentin y Maria Pia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Anita Gómez Barabino, Alberto Argañaraz, sus hijos Javier, Sebastián y Víctorio con sus respectivas flias., Elba y Carolina Cortez, participan con dolor la perdida de la querida Rafaela que ya esta en los brazos del Señor. Abrazamos con gran carilo a su querida familia y rogamos oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina, Moreta y familia; Carolina Moreta y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tienee fin". Sus amigos Ruben Gutierrez su esposa Chocha, sus hijos Gustavo, Marcela, Ana, Maria Ines y nietos, participan con profudo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y toda su falia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. María Teresa Moyano, sus hijas Daniela y Luciana y respectivas flias., participan con dolor su partida al Reino Celestial. de la Sra. mamá de su madrina Ana María. Ruegan por su descanso eterno.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Alberto de Jesús Paz, María Eugenia Berdaguer, sus hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Ñan Asociacion de Artistas Plásticos de Sgo. del Estero participa con pesar el fallecimiento de la señora madre del estimado colega Ricardo Touriño. Rogamos una oracion en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Rodolfo Scarazzini y familia acompañan a sus familiares en tan doloroso momento y participan su fallecimiento rogando una oración en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Los compañeros y amigos de 5to. 1ª, promoción 1968, de su hijo Pancho: Tuta, Marcelo, Roberto, Pepe, Ogo, Chinchín, Juancho y Rody y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dolorosas circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Rosa Eugenia Orieta de Leiva, sus hijos Edgardo y Andrea, Eugenia, Gaspar y Jimena y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Rosita Orieta de Leiva, Silvia Budán, Luisa Astún de Marañon y Olga Chemes de Llinás participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y demás familiares en este difícil momento.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Julio Morales, su esposa Inés Ibáñez, sus hijos Luciana, Nicolás, Rocio e hija política Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Plantados en la Casa del Señor, en medio de sus patios darán flores."Mirtha Soria de Gómez, sus hijos Juan, Sandro y José David lamentan su fallecimiento y acompañan a Ricardo, Pancho y demás familiares en este duro momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Para nuestros amigos Ricardo, Luis y PanchoTouriño... Imaginamos cuanto de amor, cuanto de calor, de sacrificios de enseñanzas y hasta retos les regalo vuestra madre, como devolver tanto amor, si hasta los besos, vertidos saben a poco, disfrutarla fue magia, valorarla y recordarla deber ser, seguro por siempre. Los amigos del Pedal. Julio Morales, Alfonso Roger, Joaquín Roger, Mario Picolli, Gustavo Medina, Luis Missio, Juanjo Mosso, Daniel Llugdar, Juan Pablo Lissi, Sebastian Tsang, Mariano Besso, Walter Jiménez.

CARABAJAL, ANDREA AVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijos Oscar, Marcela, Nancy, Verónica, María, Carlos, Gabriela, Milagros Carabajal h. políticos Sandra, Pablo, Adrian, Mario, Riki nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Manogasta Dpto. Silipica cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787 .

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Nelly Herrera de Basbus y sus hijos Abelardo, Luis, Nelly, Eugenia, María Beatriz, Marcelo y Cecilia y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus primos Miguel Salvador Cejas y Marta Miranda, ruegan a Dios infinita misericordia por el eterno descanso de Carlos y una pronta resignacion cristiana para su esposa, hijos, nietos y demás deudos. Ofrecemos oraciones por una feliz resurreccion.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus primos Edgardo O. Barraza (a), su esposa Maria Cristina Miranda (a) y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su primo Fernando Gonzalo Miranda y familia, acompañan a sus seres queridos en este dificil momento. Ruegan una oracion en su memoria. Dios lo bendiga y brille para el la luz que no tiene fin.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Querido tío quedas grabado para siempre en nuestras vidas. Gracia por tu compañía, tu cariño, tu alegría. Que brille para vos la luz que no tiene fin y sigas iluminando el lugar al que vas. Sus sobrinos Marito y Marcela Corvalán y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida y entrañable memoria.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus primos políticos Poroto, Tita López y sus respectivas familias acompañan en tan difícil momento a su prima Marta, sus hijos, nietos y demás familiares por la irreparable pérdida sufrida. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Chicho Uñates, su esposa Cashy Barraza de Uñates, su hija Mariela Uñates y sus respectiva familia, participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Marta, Susy, Cuti y Jose en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus amigos y vecinos: Rosa Silva, sus hijos Fernando y Franco Moran, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino. Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y su hijo Jorge Gonzalo Manzur, participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Carlos y acompañan a su familia en este duro momento.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Solo mueren aquellos que son olvidados y tu vivirás en el recuerdo de quienes te amaron. Miriam Romero, compañera de su hijo Luis participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

RÍOS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus amigos de pezca. Fernando Grubert, Fernando Medina, Fernando Sayago, Jose Luis y Pedro Carrasco, Luis, Jose y Rafael Rios, ruegan una oracion por su eterno descanso de su alma y que brille para El la luz que no tiene fin.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Cutyllo, Flaco, Manolo, Turco, Chori, Melancia, Goma, Cejon, Jano, Nico, Wily, Fabian, Joel, Asef, Cuerpo, Germán, Gringo y Pela participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Toty Legammari. Ruegan oraciones en su memoria.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Calos H. Saravia, Lidia Lepri y familia, participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. La Comunidad Educativa del colegio 2 de Abril participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Se eleva oraciones en su memoria.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Pocholo Salomón, Elsita Colomer, sus hijos Verónica, Valeria, Joaquín y Paula, Nicolás, Elsa María y Maximiliano y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

RUBIO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Fallecio el 28/4/19|. El Secretario Gral. del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero, Prof. Mario Daniel Atterbury y la Secretaria Adjunta Prof. Susana Beatriz Salvatierra participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera delegado gremial de dicho sindicato y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RUBIO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Fallecio el 28/4/19|. El Secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero Prof. José Manuel Borquez participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera delegado gremial de dicho sindicato y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Sinceras condolencias expreso a Damian colega y amigo ante la pérdida de su Sra. esposa. Ruega al Señor la reciba en su Reino y la haga descansar en paz. Resignación cristiana a todos sus seres queridos. Selva A. Benavidez.

TOLOSA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Los compañeros de Promoción 1956, de la Escuela de Comercio Prof. Antenor R. Ferreyra participan con inmenso dolor su fallecimiento. Piden al Señor que su alma descanse en paz y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BÁEZ DE DI PIETRO, YLDA (Meca) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Sus familiares, invitan a la misa el día Miércoles 1º de Mayo a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Luis, como entender todo lo ocurrido para poder aceptar que ya no estás con nosotros. Tu amada familia llora tu ausencia. Se invita a la misa mañana 1/5/19 a las 20 hs en Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida.

CASADEI, BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Mientras te esperábamos para festejar las Pascuas, vos tenías tus alas preparadas para volar a los brazos de Jesús, pero nuestros corazones no estaban listos para verte partir. Te amaremos y extrañaremos siempre. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa hoy a las20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CONTRERAS, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/12|. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz eterna. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, MARÍA AZUCENA (Chena) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Orlando Umlandt, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

ESCOLANO, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/11|. Hijo pasaron ocho años de tu partida al Cielo, el tiempo ni las circunstancias permitirán olvidar los mejores momentos que quedaron como hijo, amigo y padre y como un abnegado luchador en la corta vida que te tocó vivir. Por siempre estarás en nuestros corazones. Tu madre Mirta, tus hermanos Tuky, Adriana y flias. invitan a la misa que se oficiará el miercoles 1 de Mayo a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GIULIANO DE FARES, NORMA ESTHER - FARES, JUAN CARLOS. (q.e.p.d.)|. Con motivo de cumplirse los nueve dias y ocho años, dos meses de sus respectivos fallecimientos. Sus hijos: Victor A, Anita, Fernando, hijos politicos, Silvia y Osvaldo, sus nietos Abel, Mariano, Francisco, Elisa, M. Emilia, M. Josefina, M. Delia y M. Guillermina invitan a la misa que se celebrará el lunes 29/4/19, 20 hs en la Iglesia La Merced.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "Tu ausencia llena nuestros ojos de lágrimas y aflige nuestro corazón, mientras que tu recuerdo llena todo nuestro ser de una gran satisfaccion. Esa luz que ahora desprendes sera la guia en nuestra vida. Su esposa, hijos, hija politica y nietas, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia La Merced, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

IBÁÑEZ, TOMÁS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/15|. Yo no estaré lejos, porque la vida continúa. Y si me necesitas llámame y yo vendré. Aunque no me podrás ver y tocar, yo estaré cerca y si oyen con su corazón escucharán a su alrededor muy suave y claramente mi amor. Su esposa Daniela Peralta, sus hijos Tomás y Victoria, su madre Aida Gómez y flia. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en pquia. Sagrado Corazón de Jesús, (Av. Colón (N) Nº 161), al cumplir cuatro años de su fallecimiento.

LESCANO VDA. DE MORENO, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Partiste al Cielo, ni el tiempo, ni las circunstancias, evitaran que te olvidemos, mas tu sonrisa y tu recuerdo vivirán eternamente en nuestros corazones. Su hija Angela Moreno de Yáñez, sus nietos Alejandra Yáñez, Susana Moreno, Verónica Yánez y Omar Abdala y tus bisnietos Jeremías y Joaquín Albornoz y Victoria Rovelli, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

LOTO, GENIBERO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Peregrino Humberto, se acabó tu recorrido por este mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor. Nos queda el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor. Te amamos papá. Descansa en paz. Su esposa Sara, sus hijos Javier, Mario, Myriam, Miguel, Gabriela y Walter, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará mañana 1/5/19 a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREZ ROBERT, OSVALDO FLORINDO- TRUNGELITTI DE PEREZ ROBERT, MARTA ANGELICA (q.e.p.d.)|. Con motivo de cumplirse los 2 años, 10 meses y un año y siete meses de sus respectivos fallecimientos. Sus hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se celebrará el lunes 29/4/19 a las 20 hs. en la Iglesia La Merced.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

CASADEI, BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, agradecen a todas aquellas personas que nos acompañaron en este doloroso momento y que de una forma u otra nos hicieron llegar sus condolencias. Que Dios los bendiga.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ESCOLANO, OMAR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/11|. Fuiste un soldado con coraje y luchaste hasta el final, pero de pie frente a la batalla, ahora estás junto al Señor y desde allí nos iluminas con tu amor que son como rayos de luz dándonos paz y fortaleza. Nosotros desde aqui nos unimos en oracion en tu memoria ara que descanses en paz, solo tu recuerdo nos abraza, nos fortalece y nos mantiene de pie frente a esta vida.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestros alumnos Juan María, Joaquin y Carlos Cabo de Vila. Rogamos una oración en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Propietarios de Car Comestibles participan con profundo dolor su fallecimiento y expresan sus condolencias a su familia. Se ruega una oración en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La familia Marcos Luna participa su fallecimiento y acompaña a sus padres, esposa, hermanos e hijos ante la irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Adela Gabriela Pacheco y familia acompañan a Lourdes y ruegan resignación y consuelo para ella, padres y hermanos.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La Comunidad educativa del colegio secundario Bº H. Hondo participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Carrillo María Teresa secretaria de la institución. Acompañan a la familia ante tan doloroso e irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La rectora del colegio secundario del Bº H. Hondo Prof. Gabriela Velez y familia y las compañeras de secretaria de su esposa : Claudia, Hugo, Martín, Nadia y Roxana acompañan a Tere en tan doloroso momento. Rogando al Altísimo una pronta resignación y oraciones en su memoria

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su matriculado Cra. Maria Lourdes Cabo de Vila Cantos. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Cra. Maria Lourdes Cabo de Vila Cantos. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

CABO DE VILA CANTOS, CARLOS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su colega Cra. Maria Lourdes Cabo de Vila Cantos. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GONZÁLEZ, JULIO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Propietarios y personal de Car Comestibles participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Su amigo Walter Medina Salomón y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Julio y acompañan toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su esposa Nelva Salvatierra, sus hijos Cristina, Mario y José, hijos politicos Raul, Nidia y Teresa, sus nietos Sergio, Raulito, Claudia, Jose Luis, Marijo y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su esposa Nelva Salvatierra, sus hijos José, Mario, y Cristina h. políticos Teresa, Raúl, y Nidia, nietos bisnietos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hija Cristina, su esposo Raul Fernandez, sus hijos Sergio, Shirley y Raulito, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hijo Mario Alberto, su esposa Nidia Tur, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hijo José Orlando, su esposa Teresa e hijos Claudia, su esposo Nicolas, José Luis y Marijó y sus respectivos bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su consuegra Lelia Pereyra, sus hijos Orlando Tur, Lelia Tur, Nidia Tur, Fanny Tur, Christian Tur y sus respectivos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Angel Lietti y Elvira Fernandez. participan su fallecimiento. Ruegan oracioines en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Ramón Fernández, su esposa Carolina Fulco, sus hijos Ramiro y flia., Javier y flia., acompañan a su esposa, a sus hijos y nietos en este doloroso momento. ruegan oraciones en su memoria.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Te extrañare, ten lo por seguro. Su madre: Tita, Moyano, su hija: Lourdes Salvatierra , sus hnos. Miguel, Santiago, Maria, Jose, Antonio y Valeria sus hermanos politicos: Sandra Suarez,, Rita Ruiz, Julieta Torres, Alejandro Pereyra y Gabriela Manquez. Sus primos, tios y sobrinos los restos seran inumados en el Cementerio Jardin del Sol.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su madre Tita, su hija Lourdes, su tia Pochi, hermanos Miguel Santiago, Marita, José, Antonio, Valeria, cuñados, sobrinos y demas familiares, partic. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La escuela Nº 1049 Horacio Germinal Rava. colegas docentes de su hermana María de los Ángeles Lazarte participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Juan Carlos Mánquez, sus hijos Rita, Gaby y Juan Pablo Mánquez participan el fallecimiento de la hermana de Miguel, lo acompañan a el y toda su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan al Señor derrame pronta resignación.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Sus tios Buty, Ñato, Luis, Pochi, Augusto, Olga y Juan , participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Directivos y Cuerpo Docente del Colegio Secundario Ciudad de La Banda, acompañan a sus colegas y amigos Marcelo y Antonio, con profundo dolor por el fallecimiento de su hermano. Rogando oraciones en su memoria.

PONCE DE JUÁREZ, ELSA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijos Cacho, Mabel, hijo politico Héctor, nietos José, Lucrecia y Anabel, bisnietos y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia. Cocheria del Plata. Saenz Peña Nº 371- Impulso Compañia de Seguros.

PONCE DE JUÁREZ, ELSA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Descansa en paz amada Madre Elsa''. Sus hijos Cacho y Mabel, Héctor, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

PONCE DE JUÁREZ, ELSA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. ''Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin''. Su hermana Nora Ponce de Gomez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel y C.P.N. Marita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PONCE DE JUÁREZ, ELSA JULIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Permanecerás por siempre en el recuerdo de tus primos: Josefina y flia; Carmen y Chique Mentesana, sobrinos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio el día de hoy a 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

RETAMOZO, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus vecinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 hs en el Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por Cochería del Plata.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su esposa Noemí Montoya, hijos Gabriela, Javier, Rocha, su hno Dito Rocha sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio jardín del Sol. El cortejo partirá de Laprida 383 (s/v). SERV REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROCHA, CARLOS OMAR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. 'Que Dios bendiga tu alma porque fuiste un hombre de bien en esta tierra''.Te voy a extrañar. Su prima hermana Eve Luz Tevez Maccio te despide con mucha tristeza y dolor.

ROCHA, CARLOS OMAR PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. 'Que Jesús te reciba en su gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin''. Nuestro querido Profesor siempre te recordaremos con mucho afecto. Tus vecinos María E. Silva, maría E. Oñate, Rodi, José y Luciana Coria, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a sus hijos, señora y hermano.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Graciela Sansierra participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Noemí y a sus hijos Gaby y Javier ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. El personal directivo, docentes, de maestranza y alumnos del colegio secundario Los Quiroga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la Prof. Noemí Montoya e hijos en estos momentos de profundo dolor. Eleva oraciones en su memoria.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Ex compañeros y colegas del Dpto. de Ciencias Exactas de la Esc. Téc. Nº 6 Cmte. M. Besares participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, rogando una oración en su memoria.

RUIZ, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijos, hermanos, primos, sobrinos y demás familiares, participan en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs Cementerio La Misericordia. Servicio realizado por Cocheria del Plata Saenz Peña Nº 371 La Banda.

SUÁREZ, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Su familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Pozo Hondo. Servicio realizado por Cochería del Plata. Saenz Peña Nº 371. La Banda.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MOUKARZEL DE REY, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 01/5/11|. Hace ocho años que partiste al Reino Celestial, aun duele tu ausencia. Estarás siempre presente en nuestros corazones. Tu esposo Joaquín Rey, tus hijos Dr. Joaquin Miguel, Luis María, tus nietos y sus respectivas flias. Ruegan oraciones en tu memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBORNOZ, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Su esposa Carmen Nieva y su hijo Hugo José participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

ALBORNOZ, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Su hermana política Cristina Nieva y su sobrino Guilli Herrera Nieva, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ALBORNOZ, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Sus hermanos políticos Eduardo, Julio, Porota, Gladys y Cristina Nieva, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ANRIQUEZ, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hija Iris Anriquez sus nietos Cristian, Patricia, Nahuel, bisnietos Braian, Belen, Renata, Hugo Leon, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Hoyon Dpto. Atamisqui. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CAROL LUGONES, GUSTAVO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su esposa: Gisela Giovanoni, sus hijos: Gustavo y José Luis, sus hijas pol.:Valeria y Alejandra, sus nietos: Ana, Macarena, Tiago, Helena y Antonio, part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy en el cement. de Los Juries. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAROL LUGONES, GUSTAVO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Sus vecinos que nunca lo olvidarán". Tere y Micaela Únzaga, familia Spath, familia Beltrán, familia Bóboli, Rocío Gómez Rubín, Matías Rodríguez y Mario Montalvetti acompañan a su esposa Gisela, sus hijos Gustavo, José Luis y respectivas familias en este momento tan difícil.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. El Intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo y del H.C.D, obreros y empleados municipales participan con dolor su fallecimiento

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA ( q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. El equipo de PROCARNE, de Dirección Gral. de Agricultura y Ganaderia, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Miguel en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. Antonio Abalovich y flia participa con dolor de su fallecimiento y acompaña a su hijo Miguel en estas circunstancias.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Oscar Enrique Bilbao, su sra., Silvia Maud participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. Miguel Mandrille, ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. El Ing. Manuel Sánchez Cantero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro Ministro de la Produccion Dr. Miguel Mandrille. Ruega oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. La Sociedad Rural Zonal de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Miguel Mandrille. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. Rectoría y Comunidad Educativa de la Esc. Agrotécnica de Frías, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Médico Veterinario Miguel Mandrille. Ruegan al Altísimo que le de el descanso eterno. Frías.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. La Agencia de Desarrollo Local de Frías (ADELFRI) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. El personal de la Esc. Téc. Nº 13 Prof. J. Olivera Rectora Lic. María Cristina Pérez, Vicerrectora Prof. Orlando Paz, Ing. José Guillermón, personal docente, administrativo y alumnos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Miguel Mandrille. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. El CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria