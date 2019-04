La amenaza de un profesor para no escuchar spoilers de Avengers: Endgame

30/04/2019 - 07:58 Mundo Web

Un profesor de Estados Unidos lanzó una divertida advertencia a sus alumnos para que estos vayan a decir spoilers sobre la última película de Marvel, Avengers: Endgame.

El docente decidió poner un extenso cartel en la puerta de su aula para que todos los alumnos sepan que recién iba a ir el miércoles a la noche a ver el tanque de Marvel. El texto es bastante extenso, pero vale la pena leerlo.

"Mi hermano pequeño está en Tampa en un viaje de trabajo. Estoy esperando que vuelva para ir a ver Avengers: Endgame. Eso va a ser, como temprano, el miércoles a la noche. NO discutan NADA acerca de la película cerca de mi aula HASTA QUE ESTE CARTEL SEA REMOVIDO. Saben cuanto amo los cómics de Marvel. Así que me ayude Jeebús si alguno de ustedes me hace spoiler de un solo cuadro de esta película, prometo que vas a desear que Thanos te hubiera hecho desaparecer con su chasquido".

En lugar de tomárselo como algo agresivo, sus alumnos rieron con esto y transformaron el mensaje en viral.

Un profesor de Estados Unidos lanzó una divertida advertencia a sus alumnos para que estos vayan a decir spoilers sobre la última película de Marvel, Avengers: Endgame.



El docente decidió poner un extenso cartel en la puerta de su aula para que todos los alumnos sepan que recién iba a ir el miércoles a la noche a ver el tanque de Marvel. El texto es bastante extenso, pero vale la pena leerlo.



"Mi hermano pequeño está en Tampa en un viaje de trabajo. Estoy esperando que vuelva para ir a ver Avengers: Endgame. Eso va a ser, como temprano, el miércoles a la noche. NO discutan NADA acerca de la película cerca de mi aula HASTA QUE ESTE CARTEL SEA REMOVIDO. Saben cuanto amo los cómics de Marvel. Así que me ayude Jeebús si alguno de ustedes me hace spoiler de un solo cuadro de esta película, prometo que vas a desear que Thanos te hubiera hecho desaparecer con su chasquido".



En lugar de tomárselo como algo agresivo, sus alumnos rieron con esto y transformaron el mensaje en viral.