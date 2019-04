Luis Santos: “Siempre voy por más para apoyar a mi equipo”

30/04/2019 - 12:01 Deportivo

La gran figura del juego ante Regatas Corrientes fue sin lugar a dudas el centro dominicano Luis Santos, que completó su planilla con 20 puntos y 14 rebotes. Sus sensaciones luego del triunfo de Olímpico y su visión sobre una competencia que no conocía.

En relación con el desenlace del juego, con final incierto hasta último momento, Santos dijo: “Fue un partido complicado ante un duro rival, tanto en defensa como en ataque hasta que nos pusimos bien y terminamos de la mejor manera.”

Al mismo tiempo destacó la ayuda extra de sus compañeros para evitar desatenciones sobre el cierre y regresar a la senda de la victoria en el Vicente Rosales. “No pasamos por un buen momento en el final y nos desconcentramos, las palabras de los jugadores más experimentados nos permitió volver a enfocarnos en el objetivo final que por suerte se dio con triunfo.”

Nota relacionada: "Olímpico se hizo fuerte de local y venció a Regatas por 88-83"

Al referirse a su buen momento, el centro dominicano agregó que “trato de hacer mi trabajo, prestar atención en lo que me dice el entrenador y mis compañeros. Siempre voy por más para apoyar a mi equipo. Al principio me costó mucho porque venía con bastante tiempo sin jugar luego de un intento en la universidad, además me encontré con una liga totalmente diferente a la que estoy acostumbrado. Me tomé mi tiempo para ponerme bien y adaptarme con mucho trabajo a una competencia que me encanta.”

Finalmente, Luis Santos dijo sentirse muy a gusto en Santiago y en Argentina, “un país que no conocía y realmente tengo las mejores impresiones”.