La novia de Sergio Denis asegura que consumió cocaína antes del show

En una reciente entrevista, Verónica Monti declaró que el cantante Sergio Denis, quien continúa luchando por su vida en el sanatorio Los Arcos, consumió cocaína antes de su último show en el teatro Mercedes Sosa, de Tucumán, donde se accidentó.

“Tendría que haber mentido, no me salió. Yo lo charlé con él en su momento de contar su historia. La familia me quiere callar para que no revele sus adicciones”, manifestó la pareja del cantautor.

“Te fuiste de mambo por hablar de cosas muy personales y fuertes sobre él”, la criticó Jorge Rial. “A veces uno tiene adicciones que no quiere contar públicamente y que las quiere cuidar. Hay un audio dando vueltas muy fuerte, en el que vos le decís ‘otra vez, otra dosis’, estamos hablando de una adicción, teóricamente, a la cocaína”, agregó.

“'Estoy cansado, tengo más ganas de ir a la cama que hacer el show.' Y ahí me entero lo que había consumido. Cocaína y fármacos psiquiátricos de alta concentración”, explicó Carlos Monti.

“Tengo mucha impotencia por no haberlo ayudado. Quiero lo mejor para él, es una persona que me importa”, cerró.