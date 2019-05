“El Pollo” Álvarez se hizo cargo del lugar de Doman

01/05/2019 - 21:03 Pura Vida

El conductor Joaquín “Pollo” Álvarez, quien viene forjando un camino personal y ascendente en la pantalla chica, asumió el desafío de reemplazar a Fabián Doman en el programa “Nosotros a la mañana”, algo que significa “un orgullo y una posibilidad en estos 20 años de trabajo”.

“Estoy muy contento por lo que implica trabajar de lunes a viernes en un canal líder (El Trece), me hace mirar mucho para atrás y ver todo lo que laburé en estos años, los ‘no’ que recibí, porque si bien fui creciendo en esta carrera, todo fue muy paulatino”, dijo Álvarez.

En relación con la responsabilidad de reemplazar a Doman en el magazine matutino producido por Kuarzo, expresó: “Las comparaciones son inevitables y las acepto para todos lados”.

El animador, de 36 años, sostuvo que “el compromiso es muy grande, es un espacio que tiene muchos años y Fabián dejó una vara muy alta, hay que pelear, es muy fuerte la competencia a la mañana, por eso hay trabajar para hacer el mejor programa posible para que la gente nos siga acompañando’.

Además del “Pollo”, “Nosotros a la mañana” incorporó ayer a su panel a la modelo y animadora Nicole Neumann y hoy lo hará la periodista Agustina Kämpfer, que sumarán a los estables Sandra Borghi y Tomás Dente.

El conductor sostuvo que “Nosotros a la mañana” “tiene una gran producción, lo que me toca a mí lo voy a hacer con mi impronta, con mi personalidad, es de menor a mayor, conociendo al equipo, conociendo al programa”.

Álvarez ya había reemplazado a Doman en julio del 2018, cuando el titular del programa se tomó vacaciones. Además se había desempeñado en esa pantalla en el ciclo “Por una moneda”, junto al ex tenista Juan “Pico” Mónaco. Por su parte, Doman tomó la decisión de abandonar el programa para ponerse al frente de “Intratables” a partir del 6 de mayo, en reemplazo de Santiago del Moro en las noches de América. Álvarez dio sus primeros pasos en la actuación, estudió teatro durante 10 años y participó de ciclos como “Rebelde Way”, “Amor mío”, “Chiquititas sin fin” y “Casi ángeles”. También realizó varias publicidades, pero su vida profesional dio un vuelco cuando le llegó la oportunidad de conducir ”Call TV” (2006) junto a Victoria Vanucci en El Nueve.

“Yo arranqué como hace 20 años queriendo ser actor, pero haciendo ‘Call TV’ me enamoré de la conducción y no la pude soltar más”, confió Álvarez.

¿Sentís que de algún modo “Combate” fue un quiebre en tu trayectoria?

“Combate” fue mi punto de inflexión en la conducción, fue un antes y un después. Siempre me llamaban para conducir, pero después de “Combate” pasó algo, empezaron a confiar en mí, fue mi primer gran proyecto.

¿Cómo describirías este presente a nivel personal y profesional?

Me costó como les cuesta a todos. A mí nadie me regaló nada, es el camino de cualquiera que quiere llegar lejos en lo que ama, no agacharse y seguir siempre para adelante, el de trabajar, prepararte. La constancia hace una carrera. Estoy en un año excelente, planeando mi casamiento para el 2 de noviembre, con Tefi Russo. Ahora llegó esto, está siendo un año muy lindo.