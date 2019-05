Silvina Bosco dejó un conmovedor mensaje antes de su muerte: “La vida es bella”

01/05/2019 - 21:02 Pura Vida

La muerte de la actriz de 52 años, Silvina Bosco, a raíz de un cáncer, conmovió a todos sus colegas, quienes la despidieron a través de las redes sociales. Incluso ella misma había ensayado una especie de despedida hace 26 días, en Instagram cuando publicó un emotivo mensaje.

“La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Ésta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna; pero a pesar de todo la vida es bella”, había escrito junto a una imagen de la recordada película de Roberto Benigni y Giorgio Cantarini, en sus papeles de Guido y Giosué Orefice.

Hasta el 3 de marzo, Silvina Bosco, integró el elenco de Madre Coraje, la obra teatral de José María Muscari, en la que fue reemplazada por Rita Terranova. Su última participación en televisión había sido en la exitosa ficción “El Marginal 2”, en la que interpretaba a una profesora en el penal de San Onofre.

Sus restos serán enterrados hoy en el panteón de Actores perteneciente al Cementerio de la Chacarita.