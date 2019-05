Joaquín Furriel llega con “El hijo” a Santiago

01/05/2019 - 21:31 Pura Vida

Hace rato que Joaquín Furriel viene dando muestras de su talento y su versatilidad, tanto en televisión, en teatro y en el cine, y ahora lo hace en la escena con “Hamlet”, y hoy llegará a la pantalla grande con “El hijo”.

En este relato de suspenso que dirigió Sebastián Schindel, Furriel que ya había trabajado con el cineasta en “El patrón, radiografía de un crimen”, interpreta a un joven pintor, ex alcohólico, que regresa al país con una novia danesa con la que se casa y rápidamente espera un hijo.

Lo que no imagina es que nada será como él esperaba, que las puertas se le irán cerrando, y perdido en su desesperación, comenzará a transitar por un laberinto del que difícilmente pueda escapar.

En “El hijo”, Furriel comparte la escena con Martina Gusmán, Luciano Cáceres, la actriz noruega Heidi Toini y Regina Lamm.

¿Qué clase de personaje es el que te toca en “El hijo”?

Me parece que Lorenzo tiene un pasado muy oscuro y cree que algo de lo que le está por pasar va a ser bueno, tener un hijo y una especie de revancha. Ahí se pone todo mucho más difícil para él. Todos podemos tener un problema, pero todo se complica cuando vos decís que tenés un problema y los demás te preguntan cuál es. El problema es otro, y es ahí cuando uno no resuelve el límite entre la realidad y la ficción. Yo lo que hice fue acercarme a la idea que Sebastián tenía de Lorenzo. Creo que es un hombre golpeado por la realidad que lo circunda, pero también que cuando uno no se hace las preguntas que corresponden en el momento adecuado, terminas llevandotelo con vos y eso puede terminar mal.

La película hace equilibrio entre el suspenso y el terror. Al respecto, Furriel señaló. “Creo que al público que le gusta las películas de terror ésta le va a interesar. No tengo dudas porque es género. Es un thriller psicológico inquietante, no es suave, porque toca fibras muy primitivas como la paternidad y la maternidad, y eso genera mucho reconocimiento por parte del público. No es un mundo ajeno.