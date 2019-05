“No sé en qué momento me transformé en este actor que soy”

01/05/2019 - 07:01 Pura Vida

El actor Joaquín Furriel atraviesa uno de sus momentos laborales más productivo. Y él mismo lo admite, aunque tratando de no hacer mucho ruido.

“No lo quiero decir muy fuerte, pero parece que estoy en un muy buen momento, que me estimula mucho como actor. Muy feliz. ‘Hamlet’ (obra de teatro) es un proyecto muy personal que hace tres o cuatro años queríamos hacer con Rubén Szuchmacher; ‘El hijo’ es mi segunda película con Sebastián Schindel, con quien hice ‘El patrón’ que nos dio mucha felicidad a los dos, también la segunda temporada de ‘El jardín de bronce’ (serie) que nos da muchas satisfacciones y muestra nuestra producción en el mundo, en principio toda la cadena HBO de latinoamérica. Eso es muy fuerte. Cuando empecé con la actuación yo soñaba en teatro, después empecé a hacer televisión, finalmente cine. Si juntó todo eso pienso en qué momento me transformé en este actor, ver que estoy siendo considerado un actor dentro de mi generación para proyectos acá y en España, me pone muy feliz”, reveló Furriel.