Municipales festejaron el Día del Trabajador

01/05/2019 - 23:47 La Banda

La familia municipal de La Banda celebró el Día del Trabajador con una locreada popular en la sede del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales.

Muchos afiliados del Suoem se reunieron al mediodía en las instalaciones de calle Avellaneda al 600, donde disfrutaron del tradicional plato elaborado por los miembros de la comisión directiva, quienes quisieron compartir un momento de confraternidad en este día tan especial.

“Siempre es bueno compartir con los compañeros estos momentos, porque son días para celebrar pero también para reflexionar, porque en este día no debemos olvidar que hay muchos compatriotas que hoy no pueden festejar el Día del Trabajador porque están desempleados”, dijo el secretario general del Suoem, Rubén More.

“Saludamos a todos los compañeros municipales en este día y alentamos a todos a seguir defendiendo las banderas de los trabajadores”, agregó.