Abren las semifinales de la Europa League en Alemania e Inglaterra

02/05/2019 - 00:42 Deportivo

Eintracht Franckfurt, de Alemania, recibirá a Chelsea, de Inglaterra, y el Arsenal inglés será local ante Valencia, de España, en los partidos de ida a jugarse hoy por las semifinales de la Liga de Europa.

Los dos encuentros se jugarán desde las 16 de la Argentina, televisados por Fox y ESPN. Franckfurt-Chelsea se jugará en el Commerzbank Arena con arbitraje del español Carlos de Cerro Grande, mientras que Arsenal- Valencia se celebrará en el Emirates Stadium con el francés Clemente Turpin como árbitro.

Los desquites tendrán lugar el martes 9 de mayo, en el mismo horario de las 16, en estadio londinense de Stanford Bridge, del Chelsea, y en Mestalla, la cancha del Valencia, de donde surgirán los equipos que jugarán la final en el estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, el 29 próximo.

Eintracht Frankfurt, con el argentino David Abraham (ex Independiente), está ubicado en el 4º puesto en la Bundesliga a 17 puntos del Bayern Munich, mientras que Chelsea, con Gonzalo Higuaín (ex River) y Willy Caballero (ex Boca y Arsenal), está cuarto en la Premier League a 24 unidades del Manchester City.

El equipo alemán ganó un trofeo internacional con la Copa Uefa en 1979/80, (ante Borussia Moenchengladbach), mientras que Chelsea una Liga de Campeones 2011/12 (Bayern Múnich), Recopa 1970/71 (Real Madrid) y 1997/98 (Stuttgart), una Supercopa 1999 (Real Madrid) y una Liga de Europa 2012/13 (Benfica).

El Chelsea afronta esta instancia con la necesidad de ganar el título para asegurar la presencia en la Liga de Campeones.

En Londres, Arsenal, el único semifinalista sin argentinos, buscará encaminar la serie ante el duro Valencia, que está 6to. en la Liga a 31 puntos del Barcelona de Lionel Messi, con Facundo Roncaglia (ex Boca) y Ezequiel Garay (ex Newell’s).