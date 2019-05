Ortigoza dijo que siempre le fue bien ante Boca

02/05/2019 - 01:03 Deportivo

La polémica final de Copa Argentina entre Boca y Rosario Central encendió una pica nunca antes vista entre los clubes. Hoy se medirán por la Supercopa Argentina en Mendoza. Néstor Ortigoza, sin pelos en la lengua, se animó a condimentar más el compromiso. “Siempre me fue bien contra Boca. La final del 4/0 en Córdoba (jugando para San Lorenzo por la Supercopa Argentina 2015) fue uno de los partidos que más disfruté”, sentenció el futbolista “canalla”, que iría al banco según lo decidió Diego Cocca.

Ortigoza admitió que Central atraviesa una crisis futbolística y analizó que les falta crecer en cuanto a lo grupal. “Terminó el torneo y nos pusimos en la cabeza el partido con Boca, que te da un título. Fácil no será para ninguno de los dos, una final te da una motivación que no existe”, agregó. “Cuando juegas contra Boca o River, ellos son los favoritos. Boca tiene la presión de haber perdido la final con River hace 4 meses y no es poco. Nosotros tenemos que usar eso como herramienta, sacarle la pelota, que se desesperen y hacer nuestro juego”.

Ortigoza tampoco ve con malos ojos definir en los penales: “No sería malo. Tenemos un arquero penalero y buenos pateadores”.