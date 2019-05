Rossi quiere cumplir su sueño con Central

02/05/2019 - 01:14 Deportivo

Debutó en la Primera de Defensores de Cambaceres en el 2003 y, desde ahí, construyó toda su carrera en el ascenso, entre la B Metropolitana y la B Nacional (salvo la temporada 2011/12, en la que jugó en Huachipato de Chile). Pero Javier Rossi nunca se dio el gusto de jugar en Primera en su país, ni tampoco de conseguir un ascenso a la elite del fútbol argentino.

Por eso para el “Bicho”, conseguirlo es un sueño. Y espera poder cumplirlo con Central Córdoba. “Esta etapa en la que estoy con Central es la primera en la que tengo la chance de ascender a Primera. He ascendido dos veces, pero de la B Metro a la B Nacional. Y hasta ahora no tuve la suerte de jugar en mi país en Primera. Pero sigo soñando, siempre hago y trato de hacer lo mejor posible para cumplir ese sueño”, le contó el delantero a EL LIBERAL. Y agregó: “Confío mucho en ellos (compañeros y cuerpo técnico) como también ellos confían en mí. Esperemos hacer bien las cosas, estar a la altura y llevar a lo más alto a la institución. Más allá de que puede ser un logro muy importante para el club, en lo personal también lo va a ser. No va a ser fácil, pero es un sueño que tengo y lo quiero cumplir”.

Rossi sabe que su sueño es el mismo de miles y miles de hinchas ferroviarios. “Eso nos lo hacen saber y a uno lo gratifica el apoyo que nos dan. Llegan mensajes de mucho aliento, de acompañamiento. Eso es positivo y lo que hay que agarrar para lo que viene. Dios quiera que a fin de campeonato estemos todos festejando”, se ilusionó.

El Ferro se prepara para recibir a Platense este sábado desde las 18.35, en lo que será el cotejo de ida de los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso a la Superliga.

“Estamos muy entusiasmados, con muchas ganas, mucha ilusión de seguir consiguiendo cosas importantes. Es lo que todos queremos y para eso trabajamos día a día”, sostuvo el “Bicho”.

Respecto de si era necesario parar una semana como lo fue la anterior, respondió: “Por el entusiasmo que teníamos, quizás no era necesario. Pero un poco de descanso y tranquilidad nos vino bien para poder abocarnos a la parte física y estar de la mejor manera para lo que viene”.

Para desenchufarse un poco, Rossi aprovechó el fin de semana pasado para visitar Tucumán con su familia. Pero ya está metido de lleno en Platense. “Tiene la ventaja de que es uno de los equipos que juega muy bien a la pelota. Nosotros no tenemos que volvernos locos y jugar a nuestro ritmo, sabiendo que ellos van a venir a hacer lo suyo y que tienen la ventaja deportiva. Nosotros vamos a tener que, de una manera u otra, ganar el partido para poder ir después allá a hacer nuestro juego”, analizó.

“Más allá de la ventaja deportiva que puedan ostentar, tenemos que mentalizarnos en nosotros y sabemos que podemos hacer las cosas bien, tanto en casa como afuera. Hay que seguir trabajando y confiando en el laburo que se hace, que es el que nos trajo hasta este lugar”, completó.

Jugar estos playoff, en los que uno sigue y el otro se queda sin nada, quizás cargue de adrenalina a los jugadores. Pero a sus 36 años, el “Bicho” Rossi lo vive de otra manera. “Quizás eso dependa de la edad. Yo, a esta altura de mi vida, estoy feliz y lo disfruto. Y cuando juego al fútbol trato de hacerlo de la mejora manera. La diferencia es que cuando uno está tan cerca de un logro importante, no quiere soltar. Desde mi lugar, como de mis compañeros, vamos a hacer todo lo posible para dejar en un lugar importante a Central Córdoba”, cerró el goleador.