Güemes trabaja pensando en la ida ante el “Fortín”

02/05/2019 - 01:18 Deportivo

Tras dejar en el camino a Central Argentino, el plantel profesional de Güemes sumó ayer un nuevo día de entrenamiento pensando en lo que será el primer partido de la serie de cuartos de final del Torneo Regional Amateur, ante Vélez de San Ramón.

En ese sentido la dotación, bajo la conducción técnica de Pablo Martel, entrenó por la mañana y la exigencia se centró en la preparación física y algunas tareas con pelota.

La buena noticia para el cuerpo técnico es la posibilidad de contar con muchas opciones, teniendo en cuenta que el plantel no presenta lesionados.

Aún no hay indicios sobre el equipo que parará en cancha. Recién hoy habría un panorama claro, aunque se presume que no tendrá muchas modificaciones con respecto al once inicial que goleó 4 a 0 el viernes pasado a Central Argentino.

El único objetivo que tiene el Azulgrana es la vuelta al Torneo Federal A, y este sábado tendrá un duro escollo en su camino, como lo es Vélez de San Ramón. Así lo reconoció el delantero friense Claudio Vega, autor de dos tantos en la victoria ante el Albo.

“Dejamos en el camino a un rival duro como Central Argentino y ahora se viene otro duro choque con Vélez de San Ramón, que será complicado. Ellos están acostumbrados a jugar estas instancias y esta clase de campeonatos. Además, se hacen fuertes en su cancha, así que va a ser muy difícil. Nosotros confiamos en lo nuestro. Ojalá podamos hacer un buen partido en San Ramón para conseguir un resultado positivo, para poder definir en nuestra casa y con nuestra gente”, resaltó Vega en su diálogo con Abc Deportes.