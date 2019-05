Quimsa jugará el Final Four en el microestadio de River Plate el sábado 4 y el domingo 5

02/05/2019 - 01:26 Deportivo

La Asociación de Clubes (AdC) confirmó que el Final Four del Torneo Apertura de la Liga Femenina y de la Liga de Desarrollo se jugará el sábado 4 y el domingo 5 del corriente, en el microestadio del Club Atlético River Plate.

La delegación fusionada viajará mañana con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sábado 4 intentará acceder a las finales de ambas competencias.

El equipo de la Liga Femenina, que dirige Mauricio Pedemonte, enfrentará a Rocamora, desde las 19, en tanto que el de la Liga de Desarrollo, que conduce José Olmos, se medirá con Deportivo Berazategui.

La AdC confirmó, además, que los partidos serán transmitidos en vivo por DeporTV y la Liga Contenidos Movistar.

Programa

Sábado 4: 15, Vélez vs. Obras (LDDF); 17, Berazategui vs. Quimsa (LDDF); 19, Quimsa vs. Rocamora (LFB); 21, Berazategui vs. Obras (LFB).

Domingo 5: 18.30, final LDD; 21, final LFB.