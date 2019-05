Senegaleses, cubanos, chinos, españoles y bolivianos eligen ser “santiagueños de ley”

02/05/2019 - 02:10 Política

Este año el padrón electoral incorporará como nuevos votantes a través del Voto Joven a los adolescentes que cumplen 16 años hasta el 27 de octubre, día de las elecciones generales. Pero también sumará a numerosos extranjeros que se radicaron en Santiago del Estero y que tras más de dos años de residencia en la provincia iniciaron y luego de un tiempo completaron el complejo trámite para obtener la nacionalidad y convertirse en argentinos y en “santiagueños de ley”.

Senegaleses, cubanos, españoles, bolivianos afincados en nuestra tierra que obtuvieron la ciudadanía, ya están habilitados para ejercer su derecho a voto. También es importante el grupo de ciudadanos chinos y árabes que se radicaron en Santiago del Estero desde hace más de siete u ocho años, y que se encuentran en plena tramitación de la nacionalidad por “naturalización”.

Así lo indicaron desde el Juzgado Federal local, en el área electoral, donde se lleva adelante el control de los trámites que se requieren para que los foráneos que residen en la provincia, obtengan la nacionalidad.

Ya sea que escapan de conflictos sociales o políticos en sus países, o porque buscan oportunidades laborales o llevar adelante emprendimientos, cientos de extranjeros llegaron a Santiago del Estero en los últimos años.

Requisitos

Y muchos de ellos, arraigados definitivamente en esta provincia, deciden obtener la ciudadanía. Pero no es un trámite sencillo. Son varios los requisitos que se deben cumplir, muchos de ellos complejos y que demandan mucho tiempo. Por eso, una vez iniciado, el proceso hasta conseguir la nacionalidad lleva por lo menos dos años.

De acuerdo con lo que marca la ley, para comenzar a tramitar la nacionalidad por “naturalización” ante las autoridades de la Justicia Federal, el extranjero debe tener al menos dos años de residencia permanente y documentada en el país. Calificadas fuentes del Juzgado Federal, a cargo de Guillermo Molinari, explicaron que los numerosos ciudadanos venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro y se instalaron en la provincia en estos dos últimos años, aún no tienen el tiempo mínimo de residencia que exige la normativa, por lo que no iniciaron las gestiones.

Informes

Otro de los requisitos es que el extranjero debe presentar documentación personal emitida por su país de origen, la cual se tramita ante las respectivas embajadas. Y dicha documentación debe estar traducida al castellano por un traductor oficial.

Además, desde el Juzgado Federal se solicita un informe a Interpol y a todas las provincias, sobre si la persona que solicita la nacionalidad tiene antecedentes o es solicitada por la Justicia por causas penales, que de existir, harían caer el trámite. La Justicia Federal local busca comprobar, en este caso a través de pedidos de informes a los juzgados federales de todo el país, que el extranjero que inició un trámite para obtener la ciudadanía no lo haya comenzado en otra provincia. Hasta no recabar toda esa información y documentación, las diligencias para completar la nacionalidad, no avanzan. Es por eso que se explica el tiempo de demora.

Un dato a tener en cuenta es que en ningún caso se aceptará iniciar el trámite de ciudadanía a aquellos extranjeros que ingresaron de manera ilegal al país. Incluso, poner de aviso a la Justicia del ingreso irregular al país implicará que se activen las sanciones legales correspondientes.