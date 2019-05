Última suba del gasoil agudiza crisis del servicio de colectivos

02/05/2019 - 02:12 Política

“Estamos aguantando como podemos, tratando de flotar en el aire, pero de que esto va a explotar, va a explotar, porque no hay cómo aguantarlo”, reflejaron desde el sector del transporte santiagueño, tras ser consultado sobre la situación actual del servicio, ante el reciente aumento del combustible de casi el 3,9%, mientras que el gasoil escaló 4,5%.

“Realmente no sabemos a dónde más va a llegar el precio del combustible con las reglas de juego constantemente cambiadas no se puede hacer nada, menos aún planificar”, señalaron desde el sector a EL LIBERAL ante una consulta sobre el impacto de la última suba de los combustibles.

Cuestionan que “el Gobierno nacional no solo está mintiendo, sino que nos está matando, y como provincia, no les interesa lo que está pasando aquí. Están adelantando el certificado de defunción masiva de las fuentes de trabajo que van a desaparecer. Esto no tiene futuro, el Gobierno ya se cansó de equivocarse con sus medidas y no sabemos a dónde apuntan”, lamentaron y cargaron contra el gobierno de Cambiemos por la quita del subsidio y el constante aumento de los insumos del servicio.

Sobre posibles medidas a adoptar ante la complejidad del sistema del transporte de pasajeros en la capital santiagueña, calificadas fuentes del sector del transporte público aclararon: “La voluntad del empresariado está presente siempre, solo queremos hacer bien las cosas, pero más no podemos. El único ingreso que tienen hoy las empresas la paga el usuario con la tarifa”.

Agravante

Expusieron además, el agravante de que el cierre de comercios en la capital santiagueña, también afectó sobremanera al transporte local, ya que “se siente la merma de pasajeros de muchos de esos empleados que hoy perdieron su trabajo y no viajan todos los días en colectivo como lo hacían antes desde su casa al comercio”.

“La gente no tiene para qué viajar en colectivo, si no tiene qué comprar, por eso es que debe priorizar el alimento antes que un viaje al centro”, reflejaron.