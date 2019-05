FÚNEBRES | 1 de mayo de 2019

02/05/2019 - 02:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

Héctor Luis Bauque

Marta Jacoba Rojas de Hoyos (La Banda)

Anita Adamo

Carlos Federico Pérez

Juan Pablo Domínguez

Ricardo Alberto Montenegro (La Banda)

Luis Néstor Centeno

Sara Margarita Suárez (La Banda)

Virginia Victoria Navarro (La Banda)

Anselmo González (La Banda)

Juan Felipe Jerez (La Banda)

Irma Viviana Farías

Elvia Reina Farías

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su esposa Nelly y sus hijos Luis, Marcelo, Mariana, Sebastián y Carolina, participan con profundo dolor su partida. Te vamos a extrañar. Elevamos oraciones en tu querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su esposa Nelly Beatriz Prados, sus hijos Luis, Santiago, Marcelo, Mariana, Sebastian y Carolina, hijos pol. nietos y demas familiares partic. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su hija Carolina, Diego Nader y tus nietos Benjamín, Santiago y Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Papá, gracias por los años que nos regalaste, por enseñarnos la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la union de la Familia. Gracias por todo lo que nos diste para que nunca nos falte nada y seamos alguien en la vida. Te voy a extrañar. Su hijo Luis Santiago, Ruega oraciones en tu querida memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Querido viejo como te vamos a extrañar, tus ocurrencias, tus bromas, siempre cariños con tus nietos y dispuesto a ayudarnos. Que Dios te tenga en la Gloria. Sus hijos Marcelo y Mariné, Nietas Agu y José, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hermana Suny Bauque, sus sobrinos Leticia, Emanuel, Pablo y Carolina y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su sobrino Mario R. Salto y Martha Salomón, sus hijos Marcos y Ramiro, participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Chau Pucho.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus primos que nuncca lo olvidarán., Rosa Elena y Morro, junto a sus hijos Maria José, Marta, Fernando y sus respectivas flias., despiden con el cariño de siempre al querido Pucho. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su prima Mashi Gerez de Fernandez, sus hijos Maria Ana, Luis Pablo, y Maria Nina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Acompañan a su esposa, hijos y nietos en este dificil momento.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Yo soy la resurreccion y la vida. El que cree en mi aunque este muerto, vivirá. Su sobrina Viviana Tarchini, sus hijos Nakaly y Licito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su sobrino David Alejandro Tarchini, su esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su prima Silvia Sosa y sus hijos Carlos Juan, Federico y María Elisa Dargoltz lamentan profundamente su inesperado fallecimiento.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dr. Jorge L. Atterbury, Dra. Leda T. B. de Atterbury, sus hijos Silvina, Jorge, Ledita, Guillermo y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Lorena Leguizamón, Alejandro Paradelo, sus hijos Augusto y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Mario Atterbury, su esposa Hansen, sus hijos María Alejandra y Mauricio Atterbury, participan profundamente su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposa e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Con gran tristeza despedimos al amigo y hermano de toda la vida. Que Dios te tenga en la Gloria. Kiki Olivera y flia., Ruegan por tu eterno descanso.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Tus consuegros Pepe, Dori y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sergio Alfredo Camacho y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su cuñado Marcelo. Ruegan por su descanso eterno.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Rafael Camacho y familia participan el fallecimiento del padre de su cuñado Marcelo y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Hernán Fabricio Camacho y familia acompañan a Marcelo y familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Siempre te recordaremos con esa bondad que te caracterizaba, querido primo". Julia Sosa, Jorge Milki (a) e hijos, María Julia y Ricardo Montenegro, María Elvira y Luis Bau, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Ángela y Roberto Arnedo y Angélica acuña. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Participamos con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra amiga Carolina; Mariana Lugones, Carolina Traine, Gabriela Figueroa, Emilia Zain, y Gabriela Salvatierra. Elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Las amigas Tejedoras Solidarias por Santiago de su hermana Sunny; Charito, Aida, Adriana, Ana María, Graciela, Lilia, María José, María Rosa, Matilde, Mirta, Nora, Petty, Miriam, María Isabel, Tita y Marisa, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Compañeros de trabajo de su hijo Marcelo del Estudio Contable; Roberto, Edith, Licia, Natalia y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Agustín Nader, Virginia Cerro y sus hijos Juan Ignacio y Paulina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Inez Marozzi, Laura Werenitzky y Fernando Cerro, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Carolina con oraciones.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Las amigas de su hija Carolina; María Zain, Julieta Demaria, Lucia Zavaleta, Gabriela Zavaleta, Cecilia Ullua, Patricia Chiericotti, Glenda Gaona, Josefina Alegre, Eugenia Uñates (a), y Susana Lami Hernández (a), participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Stella Rugieri de Leguizamón, sus hijos José María, Lorena y Emanuel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso del alma de nuestro querido Pucho.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la Gloria del Cielo. Ana María Ledesma, sus hijos Eliana, Emilio y Clarisa con sus respectivas familias, participan con dolor la partida de Pucho. Rogamos resignación para su familia y oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La familia de Oscar Stenberg y Nelida Bertuzzi, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de un incondicional amigo que por sus virtudes deberia ser calificado como una persona intachable. Descansa en paz querido amigo.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Familia Williams participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a todos sus familiares.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. W. T. Neumáticos SRL participa su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. David Neumáticos SRL participa su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Noelia Marozzi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Delia de Marozzi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Benjamin Arce, su esposa Maria Eugenia Zain Boix e hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Las amigas de su hermana Chily; Elsa Mayuli y Mirtha Benitez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Marcelo Pazos, sus hijos Diego y Dolores con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Carlitos, Joaquin, Luciano y Coca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Bendiciones a todos sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dra. Sonia Juarez, participa con profundo dolor el fallecimiento del Padre de sus queridos amigos Luis, Mariana y Nelly. Elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Susana Prados y Bochin Bianchi, sus hijos Cecilia y Laura con sus respectivas flias., participan con profundo pesar su partida y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Martin Moralez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de su pareja Mariana. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Papi te amo. Gracias por todo lo que me enseñaste en la vida y por todo lo que fuiste conmigo; Tu hija Mariana y tus nietos Maria Itatí y Juan Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para tí la luz que no tiene fin.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Tita Díaz y familia participan con profundo dolor la repentina partida de su compañero y amigo Pucho con quien compartió alegría y tristezas durante cuarenta y dos años, toda una vida. Pido a Dios consuelo y que pronto podamos estar nuevamente juntos como siempre.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Compañeros y amigos de su hija Mariana, acompañan en estos duros momentos; Macarena, Maru, Luciana, Andrea, Constanza, Carolina, Martin, Maria José, Rafael, Mercedes, Raul y Alberto. participan su fallecimiento y elevan oraciones en s memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Cholo Seva y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Amigo. Pucho. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Alicia Martinez de Najarro y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su Amiga Nelly. ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Leslie Vercelli, Dra. Cristina de Arcos, Franco y Paul Vercelli, acompañan el fallecimiento del Papá de su Amigo Marcelo y Mariné, Que Dios derrame consuelo a su familia. ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Manuel Argañaras, su esposa Marta Aguero Abal, sus hijos Maria Josefina y Leandro Anabalon, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en Paz querido Pucho.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Envia tu luz y tu verdad, que ellas me guien y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada". Los amigos de sus hijos; Gustavo Franzzini, Analía Suarez Castillo, Franco, Facundo y Francisco Franzzini acompañan con profundo dolor a Marcelo y Mariné. ruegan por el descanso de su alma.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dijo Jesus no se inquiten, crean en Dios y crean tambien en mí. En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, se lo habria dicho a Uds. Querido Amigo y ex compañero Pucho, ya estas en la Casa del Padre. Siempre te recodaré con mi familia, por tu alegria y ocurrencias. Descansa en paz. Ruega por toda tu flia, a quienes acompaño en este dolor de tu partida. Tu Amiga Mirta Luna y flia. participa con dolor y ruega por tu descanso.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Etelvina Garcés de Cancino, sus hijos Miguel Ángel, Walter, Mónica Cancino y sus respectivas flias., y personal de Panadería La Pequeña, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de su sobrino, Contador Marcelo Bauque y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Los miembros de la comision San Lucas y la comunidad de la parroquia Santo Cristo, participan con profundo dolor y acompañan a su fiel servidora Viviana Tarchini y familia por el fallecimiento de su tío. Elevamos oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin y que el Señor de consuelo a toda su familia.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Pascual Alberto Llugdar, su esposa Bibi y sus hijas Ana Victoria, Daniela y Julieta, acompañan en este dificil momento, rogando por el descanso eterno de su alma.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Mito y Negro Gramajo participan con dolor el fallecimiento de su amigo de la adolescencia. Acompañan en su pesar a sus hermanas.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Federico Bothamley participa el fallecimiento del padre de su amigo Luis y acompaña a su familia en tan doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus sobrinos Juan José y Enrique Andrés Marquetti, Carolina Sosa y sobrinos nietos Manuela y Santiago Marquetti Sosa participan con dolor la partida a la Casa del Seor de la querida Tia Valela.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Con mucho dolor, leí de tu partida, querida amiga. Fuiste una mujer integra, buena y lo más importante humilde. Siempre te recordaré. Pochola Martínez.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Susana Basbus y sus hijos Gonzalo, María Susana y Adriana Rojo y flias, participan con profunda tristeza su fallecimiento y abrazan con afecto a toda su familia.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Ana de Luna e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Alberto Tauil y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Lamentamos profundamente su partida, acompañando a sus queridos hijos, en este momento de dolor. Sus amigos y vecinos: Luis Baccino y María Inés Costas, sus hijos María Esperanza y flia; Francisco y flia. Rogando al Señor por la paz de su alma.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Guillermo Dargoltz, Hilda Ledesma Pereyra y familia participan con gran dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo Ricardo. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dra. Elvira Chazarreta y sus hijos Carolina y Constanza Balliano y flias, y Santiago Matias Granda, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Las alumnas del Taller de los Sabados, acompañan al profesor Ricardo Touriño por el fallecimiento de su Sra. Madre. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Francisca y Angela Marquetti de Ingratta y todos sus familiares, participan su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Los que tenemos fe en la resurrección, sabemos que la vida no se acaba con la muerte, sino que es una despedida momentánea. Mumy Bustos Arias acompaña con cariño, a su amigo Ricardo en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche, Catalina María Lugones participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ricardo y familia en este pesar.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Luisa Santillan, Luis Marhe, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lazaro Piccardi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La Fundación Mujer participa con dolor el fallecimiento de la señora madre de su amigo Ricardo Touriño y eleva oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Lita Berdaguer, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a Ricardo en estos tristes momentos.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Ana Laura Gramajo, Mito Gramajo y Negro Gramajo participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Ricardo y hermanos deseándoles pronta resignación.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Marta y Marcelo Larguía acompañan a Ricardo, a sus hermanos y al resto de la familia en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Manuel Aznárez, su esposa Patricia Tévez y sus hijos Manuel y Felipe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CENTENO, LUIS NESTOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sus hijos Teresa, Antonio, Rolando Centeno sus h. politicos Felipe Antonia Y Elida nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Abra Grande. Dpto. Capital. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

DOMINGUEZ, JUAN PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/19|. Sus padres Carlos Dominguez y Isabel Brandan sus hnos Juan, Maria, Negro, Mariana, Cristian, Mayra sus hijos Benjamin,Paulina, Lautaro, Nahira sus cuñados Angel, Erika, Pamela, Navor, y su abuela Aide y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lujan. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

FARÍAS, ELVIA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su hija María Belén, su hijo político Gabriel y su nieto Jesús y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FARÍAS, IRMA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/19|. Sus hijos Marcelo y Lucas Farías, hija política Alejandra, nietos Ulises, Mía, Axel, Alexander y Noah, Hnos., sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Jiménez. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. La Asociacion Civil de Estudios Ciudadanos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

OLIVERA, LUISA ROXANA. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijos: Roxana, Milagros y Matias, su nieta: Bianca, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su esposa: Chiqui Moreno, sus hijos: Fede, Noli, Facu, Andrea, Anita y Paula y nietos part. su fallec, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. Org. Amparo SRL - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hermanos Mecha, Mary, Luis y Gringa, tus cuñados Beto, Ruben, Graciela, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Luis, cuñada Graciela, sobrinos Maira, Maria Agostina, Luli y Santi, sobrina nieta Damaris y sobrina politica Brenda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSSI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/19|. Marco Rodolfo Frigerio, Eleonora María González, sus hijos Nicolás y Mateo, desde Dallas - Texas, acompañan en el dolor a la familia, en especial a Marcos por la desaparición física de su mamá. Que el Señor la recoja en su gloria.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Con gran tristeza te despido querida Ana. Su hermana Liva de Scaglioni y sus sobrinos Rubén y Mangui y flia. participan su fallecimiento.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Que el Señor le de el descanso eterno". Su hermano Sebastián Adamo, Hna. pol. Eva López, sus sobrinos Silvia Liliana y Hugo Sebastián con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. ''Que el Señor te de el descanso eterno''. Su hermana política Amelia de Adamo y sus hijas Prof. Ana María Adamo y flia y Sandra del Valle Adamo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. ''Que brille para vos la luz que no tiene fin''. Su sobrina Lic. Ana María Adamo, José Merlo y sus hijos Mauro y José, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Querida Tía: Tu inesperada partida nos deja perplejos ya que eras el centro en las reuniones familiares, extrañaremos tu presencia en especial tu hermana de la vida Lucy y tus sobrinos Mary y flia, Coco y flia, Graciela y flia, Yudy Adamo y flia. Hasta siempre querida tía ya estás con tus amados hijo en la Casa del Señor.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Maria Cecilia Adamo y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno: Cristian Egea, su esposa Sirley Scaglioni e hijos participan su fallecimiento.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Alicia Fernández de Brim y familia, acompañan a su hermana Liva en este dificil momento, rogando por el descanso eterno de su alma.

ARAYA, ROMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/19|. Su hijo Cergio sus hnos Carlos y Enrique sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol. El cortejo partirá de Soler y San Carlos. S/V. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZÁLEZ, ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sus familiares part. su fallecimiento sus restos serán inhum. hoy a las 15 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia participan con tristeza la partida hacia la Casa del Padre del querido Julio, primo hermano de su extinto esposo, "Gringo" González y con quien compartieran muy lindos momentos en su casa del tramo 16. Que el Señor lo Recoja en su gloria.

JEREZ, JUAN FELIPE (Tolo) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "En Jesús y María encomendamos su alma". Sus sobrinos Blanca Aida y Julio César Báez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria. Frías.

JEREZ, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar vecinos del Barrio Fraternidad e integrantes del grupo Divina Misericordia acompaña a esposa e hijos en este dificil momento.

JEREZ, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La Junta vecinal del Bº Jerarquizado de La Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de un miembro de la Comisión, vecino y amigo, Mario Jerez y su hija política Ndia. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Se ruega una oración en su querida memoria.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Siempre te recordaremos por tu forma de ser, tu elegancia, la docente con una vocacion especial para sus niños y poeta como tu padre. Su sobrino profe Franco Nicolas Lazarte, su novia Fio Ibañez tus vecinos: Carlso E. Pereyra Marta Krupka Silvina Mabel, Marcela Alejandra Miguel Angel, Diego Gustavo Suarez Krupka siempre te tenderemos en nuestras oraciones.

NAVARRO, VIRGINIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/19|. Su hermana Ana María y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES.

ROCHA, CARLOS OMAR (Profesor) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Que el Señor te tenga a su lado y brille para ti, la luz que no tiene fin. Descansa en paz primo. Hoy te despido con tristeza y acompaño en el dolor a su esposa Noemí, hijos Gabi y Javi y su hermano Dito Rocha. Su prima Myrna Rocha y familia. Las Termas.

ROCHA, CARLOS OMAR (Profesor) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. "Luchaste con resistencia hasta el agotamiento, pero hoy el Señor te recibe en sus brazos, donde no hay dolor, ni tristeza, ni pesar. Sus primos Lilián, Chiquino e hijos lo despiden con dolor y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus colegas Norma, Lucrecia y Marta, acompañamos a su esposa e hijos en estos momentos dificiles, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Irma Montoya de Bravo, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria y cosuelo a su esposa e hijos.

ROCHA, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Silvia Campos, Judith Báez, Graciela Sansierra, María Cristina González participan con mucha tristeza el fallecimiento del esposo de su amiga Noemí y acompañan a sus hijos Gaby y Javier en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijos Marty y flia; Tito y flia , Adriana y flia y Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en el Reino Celestial. Sus restos fueron inhumados el dia de ayer en el Jardin del Sol.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Su hija Marty, nietos Marcela y Eky , Martin y Carolina , Carolina y Leandro , sus bisnietos Jazmin y Victoria, elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus hijas Gabriela, Marta y demas familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ROJAS DE HOYOS, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin Nelida Maria Nader y Maria Cristina Escobar participàn con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin Maria Cristina Siufe Oscar Quiroga sus hijos Oscar y Cristian Graciela Siufe participan con dolor el fallecimiento de Doña Marta.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Que tu vida eterna este colmada de dicha y de paz Olga Anna de Corvalan y su hijas Liliana de Romero, Claudia de Torrens y familias te despiden con profunda tristeza.

SUÁREZ, SARA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sus hijos Pocha, Ruben, Ruli, Juan, Andres, Regi, Ismael, Omar, Diego y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en en horas de la mañana en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata162. Tel. 4219787.

CÁCERES, YAMILA MILAGROS (q.e.p.d.) Fallecio 29/4/19|. Sus padres Ramon y Maria Cristina, hnos y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

CAROL LUGONES, GUSTAVO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Maria Angelica Sobrero, sus hijos Daniel y Elizabet y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan en estos momentos a sus fliares. Elevan una oración por su eterno descanso.

CAROL LUGONES, GUSTAVO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Hna. Maria Sobrero de Simón, sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso.

CAROL LUGONES, GUSTAVO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián participan con dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Gustavo y les desean pronta resignación a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ESPENILLO DE TEVEZ, PETRONA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/19|. Sus hijos Daniel, Silvio, Roxana h. politicos y nietos sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio el Hoyon. dpto. Atamisqui. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal APIF., participan con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Miguel Mandrille. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. Sra. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Dr. Miguel A. Mandrille en su pesar. Ruega oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Oscar Eduardo Campanini, su esposa, hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/|. Domingo Juan (Toti) despide con profunda tristeza a la forjadora de una magnífica familia y acompaña a sus hijos con el afecto grande, intenso y entrañable de tantos y tantos años.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Amigas y compañeras; Ana Guerrieri, Maria Guerrieri, Anabela Cerezo, Florencia Sánchez y Emilia Santillán, participan y acompañan con profundo dolor a toda su familia, en especial a su hijo Miguel A. Mandrille. Ruegan oraciones en su memoria.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Osvaldo Trogolo e Irma Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Ministro Dr. Miguel Angel Mandrille.

TOLOZA, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/ 19|. Su sposa Lucia, sus hijos Hugo, Walter, Cibila, su nietos Narela, Celene, Sasha h. politica Andrea Sanchez y demas familiares sus restos fueron fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Hoy se cumple un mes de tu partida al Reino Celestial y los que quedamos te lloramos, te extrañamos y te necesitamos, pero nos consuela saber que estás descansando en un lugar hermoso donde no existe el dolor solo esa paz que tanto necesitabas. Es dificil todo sin vos mami, solo te pedimos que nos ayudes en cada paso que demos, nos ilumines y protejas siempre. El resto de nuestras vidas te recordaremos con todo lo bueno y maravilloso que fuiste. Te amamos con el alma. Sus hijos Rubén, Mercedes, Claudia y sus nietos Aldana, Rubencito y Julieta, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs., al cumplirse un mes de su fallecimiento.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Querida hermana, aun no puedo creer que no estás con nosotros, intercede ante nuestro Señor para que calme este dolor. Su hermana Josefina Juarez de Jaimez, sus hijos Luis Ángel y Ramón Anibal con sus respectivas familias, invitan a la mia que se oficiará hoy en la parroquia San José a las 20 hs. al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

NIETO MARADONA, MARIA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/18|. Hace cinco meses que nos dejaste mi amor, Mi Luna, Mi Estella, Mi Sol, te llevaste nuestro amor, nuestra alegria, nuestro corazon, Mi Reina, Mi Princesa, no tenemos consuelo, la herida sigue abierta, fuiste, sos y seras el gran amor de nuestras vida, guerrera querida, luchasta hasta el final, nos quitaron seis meses de amor puro, de alegria mi cielo querida, Angel nuestro, Mil Beso al Cielo, descanza en paz, que brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre en nuestros corazones. Tu Mamá Yani, tu Abuela Claudia, Tu Tio Matias y Tu Prima Valentina.