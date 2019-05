Murió Chewbacca: a los 74 años, falleció Peter Mayhew

02/05/2019 - 20:54 Pura Vida

Apenas dos días antes de que se celebre el Día de Star Wars, falleció el actor Peter Mayhew, mundialmente conocido por haber interpretado al icónico Chewbacca, el wookiee que acompañaba a Han Solo.

Así lo anunció la familia del actor en su Twitter:

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u