Tinelli ponderó el talento santiagueño

02/05/2019 - 21:55 Pura Vida

Marcelo Tinelli debutó anoche con “Genios de la Argentina”, el nuevo formato de ShowMatch con el que el conductor más prestigioso de la televisión celebra los 30 años de su programa en pantalla. Y como punto de partida de este mega proyecto que lo llevará por distintas provincias en busca de talentos, eligió Santiago del Estero para conducir su programa en vivo desde el Nodo Tecnológico, cuyas instalaciones quedaron completamente transformadas en un estudio televisivo.

Ayer, pasadas las 13, Tinelli arribó a la provincia a través del aeropuerto internacional de Las Termas de Río Hondo, y lo hizo acompañado por su esposa, Guillermina Valdés y su pequeño hijo Lolo. Visiblemente entusiasmado le dijo a EL LIBERAL: “Elegimos Santiago para este proyecto porque entendimos que es el mejor lugar para arrancar. Además en los casting que hicimos en todo el país, los mejores talentos los tiene esta provincia; salen cantantes, violinistas, bailarines, es impresionante el talento desparramado y por eso decidimos empezar aquí”.

Aunque la política también lo tiene como protagonista, a raíz del sinceramiento público sobre sus aspiraciones en ese ámbito, Marcelo prefirió no referirse al respecto, y limitarse a hablar sobre las dos emisiones, en vivo, de “Genios de la Argentina” que conducirá desde el Nodo Tecnológico, adonde ayer lo aguardaban desde temprano miles de santiagueños.

Aún así admitió que le gustaría mantener un encuentro con el gobernador de Santiago del Estero. “Quiero agradecerle al gobernador, Dr. Gerardo Zamora y a todo la provincia por el apoyo que nos están dando y me gustaría reunirme con él y saludarlo. Estoy muy feliz, en el viaje vine pensando en el programa, estar en el Nodo Tecnológico y estar 30 años haciendo un programa ante la gente y eso me emociona mucho, algo que hicimos en el “Ritmo de la Noche” hace muchos años, pero no vinimos a Santiago, estuvimos en Tucumán, lo más lindo es estar esta noche”, remarcó.

Y agregó: “La verdad es un milagro cumplir 30 años en la televisión. Como siempre digo, si una persona tiene un quiosco y tiene 10 años de éxito yo lo llevaría al balcón de la Casa de Gobierno porque ya es un éxito en este país mantener 10 años un puesto de trabajo. Así que 30 años trabajando en la televisión y dándole trabajo a tanta gente y con tantos amigos que han pasado, me emociona mucho y esto de salir por todo el país lo es también. Encontrar todos los talentos impresionantes que tenemos en la Argentina es maravilloso”.

Marcelo Tinelli está en todos los detalles de su programa. Por eso, ayer al mediodía ya adelantaba lo que sucedería a la noche. “Tenemos muchos genios en la Argentina. En el programa además de gente de Santiago tendremos gente de otras provincias, la idea es que la gente lo pueda disfrutar. En los castings tendremos tres o cuatro de niños de todas las edades y de cualquier manifestación artística, tendremos cantantes y grupos de bailes, estará bueno”, señaló sobre lo que se repetirá esta noche, y en las sucesivas pruebas que se realicen en distintos puntos del país.

Por otra parte, agradeció a EL LIBERAL por la difusión del programa con el que anoche inauguró una serie de visitas al interior de la Argentina y posó con el diario en papel.

También recordó a los deportistas santiagueños que enriquecen su vínculo afectivo con la “Madre de Ciudades”: “Me gusta Santiago, me hablaron muy bien de Las Termas de Río Hondo, tengo una muy buena relación con los santiagueños, es decir tengo buena onda con la gente. Anoche estuve con el “Penka” Aguirre, mi amigo, fui a la cancha a ver el partido de básquet de San Lorenzo y me dijo “me voy con usted jefe a Santiago” y le dije que se quede a seguir entrenando, entre risas, porque mañana tiene un partido por la Liga y se quiere venir..., lo quiero mucho, como también tengo una excelente relación con el Gaby Deck”.