La actriz Thelma Fardín lanzó su autobiografía “El arte de no callar”

La actriz argentina Thelma Fardín, que hace unos meses denunció pública y judicialmente al también actor Juan Darthés de haberla violado hace una década en una de las giras de la serie infantil “Patito feo” en Nicaragua siendo ella menor de edad, presentó en Buenos Aires su autobiografía “El arte de no callar”.

“¿Por qué el libro? Porque la palabra y hablar sigue siendo la manera, todavía tenemos mucho que decir, aunque moleste”, arrancó la intérprete de 26 años.

La ex “Popular” de la novela adolescente “Patito Feo”, un éxito en prácticamente toda América Latina, dejó claro que al contrario de lo que algunos puedan llegar a pensar, con contar su experiencia no es suficiente, ya que “todavía falta muchísimo” por recorrer un camino que, tanto ella como las militantes feministas “recién está empezando”.

Visiblemente emocionada durante la presentación de su biografía en la 45º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires destacó la necesidad de que la Justicia acompañe a las víctimas de violencia de género y abuso sexual.

“Cuando nos mandan a la Justicia, nos están mandando a la guillotina, la Justicia no es justa”, aseveró la intérprete, quien aclaró que no pretende ser la “verduga” que corte cabezas, ya que ni el anuncio, ni todo lo que ha conllevado, se hizo para ello.

Sin embargo, acentuó que su principal petición es que no preescriban los abusos sexuales, algo que ella tratará de evitar en Nicaragua, país donde sucedieron los supuestos hechos y donde está radicada la denuncia. Hace casi medio año, y rodeada de decenas de colegas de profesión, Fardín acompañó su acusación pública con un vídeo en el que explicaba detalles del supuesto ataque, un vídeo que causó gran controversia en redes sociales y que lanzó al aire el grito unánime de “Mirá cómo nos ponemos”, en referencia a una frase emitida presuntamente por Darthés, de 54 años.

“Muchas veces me preguntan cuál es el camino a seguir, cuál es la receta para el después de hablar. La verdad es que no la hay, y tampoco me siento capacitada para decirle a nadie que tiene que hablar, porque basta del ‘tenés’, tampoco tenés que denunciar en la Justicia si no querés. Hay que romper con tantas creencias”, subrayó.

La artista puso en entredicho los “muchos” mensajes negativos y críticas en redes sociales que comentó haber recibido días antes de la presentación. “Aunque muchas veces creen que nos dan miedo, nos asustan y nos vencen, es todo lo contrario”, sentenció antes de reivindicar que sigue en “deconstrucción”, y que “no por ser feminista”, tiene “las respuestas a todo”.