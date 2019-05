Gaviotas arruina el informe del tráfico en Londres

02/05/2019 - 22:17 Mundo Web

Gaviotas se volvieron famosas gracias a que arruinó un informe del tránsito de Londres, Inglaterra.

El gracioso episodio se hizo público cuando la cuenta oficial del organismo Transport for London, en las que se publicaron fotos y videos del tráfico, y donde una de las aves se coló sorpresivamente.

“Feliz lunes", fue la descripción de la publicación que recibió más de 18.000 'me gusta' y fue compartida más de 4.500 veces.

Sin embargo el hecho no quedó ahí, ya que al día siguiente apareció otra imagen de un ave que decidió hacer un alto justo frente a la cámara. "¿Adivinen quien regresó?", escribió el organismo en el tuit.

Gaviotas se volvieron famosas gracias a que arruinó un informe del tránsito de Londres, Inglaterra.



El gracioso episodio se hizo público cuando la cuenta oficial del organismo Transport for London, en las que se publicaron fotos y videos del tráfico, y donde una de las aves se coló sorpresivamente.



“Feliz lunes", fue la descripción de la publicación que recibió más de 18.000 'me gusta' y fue compartida más de 4.500 veces.



Sin embargo el hecho no quedó ahí, ya que al día siguiente apareció otra imagen de un ave que decidió hacer un alto justo frente a la cámara. "¿Adivinen quien regresó?", escribió el organismo en el tuit.