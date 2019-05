Saltó desde un puente para celebrar, pero algo sale muy mal

02/05/2019 - 22:19 Mundo Web

Un joven japonés sufrió un fuerte golpe al saltar desde un puente en Osaka, para celebrar la abdicación del emperador Akihito y el final de la era de Heisei.

A grito de "¡Heisei, gracias!", el protagonista del video corre hacia la barandilla y se lanza al agua, pero inesperadamente cae en la cubierta de un barco turístico que pasaba bajo del puente en ese momento.

#japanese man celebrates end of #Heisei era by jumping off bridge ends up in boat pic.twitter.com/qyCLdRIs3M