CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Viernes 3 de mayo de 2019

03/05/2019 - 00:09 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CORAZÓN DE VINILO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLIMPICO VS. QUILMES

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 PEDALIER

23.30 EL PODIO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN





PELÍCULAS

CINEMAX

06.48 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE LOS COCODRILO

08.33 HULK

11.13 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL

13.53 LOS JÓVENES TITANES. EL CONTRATO DE JUDAS

15.34 DC SUPER HERO GIRLS. JUEGOS INTERGALÁCTICOS

16.59 HULK

19.39 LINTERNA VERDE

22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE MARVEL





TCM

07.27 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

08.11 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE MAN

08.56 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER

09.40 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY

10.25 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS HAVE DADDY ISSUES

11.08 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER THE CASE MAY BE

11.53 LOST - T. 1 - EP. 13 - HEARTS AND MINDS

12.37 LOST - T. 1 - EP. 14 - SPECIAL

13.22 LOST - T. 1 - EP. 15 - HOMECOMING

14.05 LOST - T. 1 - EP. 16 - OUTLAWS

14.50 LOST - T. 1 - EP. 17 - ... IN TRANSLATION

15.34 LOST - T. 1 - EP. 18 - NUMBERS

16.19 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

17.51 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

19.28 KARATE KID

22.00 ARMA MORTAL 3





TNT

06.00 PUNTO LÍMITE

08.00 TRIUNFOS ROBADOS. PELEA HASTA EL FINAL

09.51 INDOMABLE

11.31 EL CAZA RECOMPENSAS

13.29 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA FANTASMA

15.54 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

17.57 INTENSAMENTE

19.38 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO CONTRAATACA

22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

23.55 NO TE METAS CON ZOHAN





SPACE

06.00 CINTA ROJA

07.54 BREAKING NEWS

09.29 VIRUS LETAL

11.20 GREMLINS

13.13 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA

15.27 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.26 INDOMABLE

19.08 LA REUNIÓN DEL DIABLO

20.36 TRABAJO MORTAL

22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA





CINECANAL

11.00 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

13.30 COWBOYS Y ALIENS

15.40 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I

17.20 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO

20.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

22.00 BUENOS VECINOS 2





A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 3, PEÑA BAILABLE “LA RODANTE” CON TANTA, CLAUDIO ACOSTA, LA BANDA DEL PETISO, AHÍ VEREMOS, ORQUESTA DEL BAFOLSE, LOS MORLACOS DEL OTARIO, ÍNDIGO, MARTÍN CUSSA, SAPUNAR, GABY FERREYRA, DÚO BELTRÁN CEJAS Y BEKAGESSE.

DELFINAR RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

*SÁBADO 4, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, SE PRESENTARÁ ABOLENGO POWER TRÍO SACHERO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 5 DE MAYO, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.

PARANINFO DE LA UNSE

(BELGRANO (S) 1912)

EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SE INFIEL Y NO MIRES CON QUIEN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO – MIRIAM LANZONI ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI – BARBY SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

03,04/05 13:30 (Cast) 17:00 (Cast)

20:45 (Cast) 00:15 (Cast)

05,06,07,08/05 14:30 (Cast) 18:10

(Cast) 22:00 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

03, 04/05 13:00 (Cast) 14:00 (Cast)

16:25 (Cast) 17:20 (Cast) 20:00

(Cast) 21:00 (Subt) 23:45 (Cast)

00:35 (Subt)

05, 06, 07, 08/ 14:00 (Cast) 15:00

(Cast) 17:40 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30

(Cast) 22:30 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03, 04/05 13:30 (Cast) 15:30 (Cast)

17:30 (Cast)

05, 06, 07,08/05 15:30 (Cast) 17:30

(Cast)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

03, 04/05 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

05, 06, 07, 08/05 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 08/05 14:00 (Cast) 16:20

(Cast) 18:20 (Cast)

RIVER, EL MÁS GRANDE

(2D) DOCUMENTAL (ATP)

HASTA EL 08/05 20:40 (Cast)

EL HIJO (2D)

THRILLER (+16 AÑOS)

03,04/05 22:30 (Cast) 00:30 (Cast)

05,06,07,08/05 22:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

RIVER EL MÁS GRANDE

SIEMPRE ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:30- 22:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00- 18:40-

19:20- 23:10

SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 22:30

“Por disposición de la compañía distribuidora no se aceptarán promociones durante los primeros cuatro días de proyección de AVENGERS: ENDGAME”.

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50 -

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS

15:00 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $220

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.