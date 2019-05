Leopoldo López anunció que habrá nuevos alzamientos militares en pocas semanas

03/05/2019 - 02:10 Mundo

El líder opositor venezolano Leopoldo López advirtió este jueves que habrá nuevos alzamientos militares contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que no reconoce, y que intentó derrocar con una efímera rebelión encabezada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto a más de veinte uniformados el pasado martes.

“Claro que van a venir más movimientos militares”, dijo López a periodistas a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, en la que permanece en condición de huésped.

López, que el martes burló la condena de casi 14 años de prisión que cumplía en su domicilio acusado de los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de 2014, acompañó el martes a Guaidó y a más de 20 militares que se pronunciaron en las cercanías de una base aérea contra Maduro.

“Créanme algo: la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta, y esa grieta va a terminar rompiendo el dique”, dijo antes de augurar un cambio de Gobierno en semanas.

En ese sentido, dijo que el último mes sostuvo reuniones en su domicilio “con comandantes, con generales (y) con representantes de distintos componentes” de la Fuerza Armada.

“Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible”, insistió.

“Nos hemos preparado para esto, esto no es improvisado”, dijo en referencia a los planes de la oposición para derrocar a Maduro, y que le costaron una nueva orden de captura que fue emitida por un tribunal de Caracas esa misma jornada.

Con todo, dijo no tener miedo a la cárcel, si bien tampoco espera regresar a estar en confinamiento.

“Yo no quiero volver a la cárcel. La cárcel es un infierno. Pero también tengo muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a su disposición”, dijo.