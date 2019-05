UE se opone a las demandas por confiscaciones cubanas

03/05/2019 - 02:12 Mundo

Estados Unidos comenzó ayer a permitir que sus ciudadanos demanden a empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados después de la Revolución cubana, una norma que desató la ira de Cuba, la preocupación de la Unión Europea (UE) y ya tiene una primera acusada formal: la compañía de cruceros Carnival.

La norma no es nueva, pero se había mantenido desactivada para no entrar en conflicto con gobiernos aliados y para no empeorar la relación con Cuba.

La habilitación para demandar judicialmente está incluida en el Título III de la ley Helms-Burton de 1996.

Sin embargo, todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton habían mantenido desactivado el Título III. Trump decidió cambiar esta política.

La primera denuncia ante la Justicia estadounidense la hicieron Javier García Bengoechea y Mickael Behn contra la empresa de cruceros Carnival, con sede en Florida.

Por eso, el giro dado por la Casa Blanca preocupa tanto a la UE como a Cuba, cuya economía depende en gran medida de la presencia y crecimiento de empresas multinacionales.

Desde Bruselas, la máxima responsable de la política exterior de la UE, Federica Mogherini, dejó en claro que rechaza el giro legal estadounidense.

La activación de la norma, aprobada en los 90 pero no promulgada hasta ahora, “originará fricciones innecesarias y debilita la confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica”, agregó Mogherini.