Revocan la perpetua a Micaela Díaz, quien mató a su hijo en mayo de 2013 en Bandera

03/05/2019 - 02:37 Policiales

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la prisión perpetua dictada el 3 de junio del 2016 a Micaela Roxana Díaz, una joven de Bandera (Belgrano), que en mayo del 2013 asesinó a su hijo Alejo, de tres meses de vida, y lo arrojó en un zanjón.

Díaz había quitado la vida a su hijo, al parecer dolida por el abandono de su concubino.

Tras la perpetua, la defensa interpuso un recurso de alzada, pero el tribunal le dijo no y ratificó la perpetua.

Después, planteó un recurso de casación que fue admitido a los pocos días.

Esta vez, el STJ desestimó el “homicidio calificado por el vínculo” y juzgó que hubo “circunstancias extraordinarias de atenuación”.

En su resolución, descartó la “alevosía” (pretendida por la Fiscalía), tal cual lo rechazó el tribunal en la primera sentencia.

Otro “juicio”

En el fallo reciente, el alto cuerpo envió el expediente para que sea conformado otro tribunal y dicte la nueva pena, tarea que aún no ha finalizado.

Según las normas vigentes, ahora Díaz enfrenta una condena de 8 a 25 años de cárcel.

Según su historia, “Yo sé que Dios me ha perdonado”, dijo Díaz mientras fue juzgada. Reconoció que asesinó a su hijo con una bolsa plástica en la cabeza, y luego lo arrojó en una zanja.

Ahondó que atravesaba una situación personal traumática. “Me sentía sola por parte de mi familia y el padre del bebé”, pero reconoció que “aceptaré la decisión que adopten”.

Arrepentimiento

En una ocasión mientras era trasladada al recinto, manifestó: “Sé que Dios me ha perdonado; lo único que quiero decir es que no hablen cosas que no son. Yo estoy arrepentida de corazón, por algo dije la verdad, si no hubiera seguido diciendo cosas que no son, por algo me estoy haciendo cargo”.

Hoy, Díaz transcurre sus días en una celda de la Cárcel de Mujeres, en calles Posadas y Moreno. Tiene actividades laborales, recreativas con otras internas, y recibe contadas visitas de sus familiares.