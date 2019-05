Descubrió que su novio tenía relaciones con hombres y al reclamarle recibió una golpiza

03/05/2019 - 03:04 Policiales

Una joven se despertó en la madrugada y descubrió en el celular de su pareja a través de mensajes que mantenía relaciones sexuales con otras personas por dinero. Ella le reclamó la situación y el acusado le propinó una golpiza.

El grave caso de violencia de género se registró ayer en horas de la madrugada en un domicilio del barrio El Vinalar.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, una joven de 25 años se presentó en la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer para denunciar a su pareja, un hombre de 30 años.

Según confiaron las fuentes, la damnificada relató que se había despertado alrededor de las 6 y se levantó de su cama; como su concubino dormía, ella tomó su celular y comenzó a encontrar mensajes en los que descubrió que le escribían otras mujeres.

Sin embargo, la mayor sorpresa se llevó cuando leyó una conversación con un hombre, en el que aparentemente hablaban de que ambos mantenían relaciones sexuales a cambio de dinero.

La joven rompió en llanto y despertó a su pareja para reclamarle esta situación, reprochándole los engaños y que mantenga relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero. “¿Por qué me haces esto y no vas a buscar un trabajo antes de andar haciendo esas cosas? Me puedes contagiar alguna enfermedad a mí o a los chicos (los dos hijos que tienen en común)”, le recriminó la denunciante.

En un primer momento él trató de negar la situación, pero ella le leyó los mensajes explícitos y en ese momento la tiró de los pelos y le gritó diciéndole: “Gracias a eso comes todos los días”, mientras continuó propinándole golpes de puño.

La joven logró zafarse y corrió hasta la casa del frente donde reside la hermana del acusado. Allí le explicó lo sucedido y le entregó el celular del agresor.

Después de unos minutos regresó a su vivienda en compañía de su cuñada, pero el denunciado le propinó un golpe de puño en el rostro que impactó en su nariz. Se interpuso la hermana del acusado nuevamente y la damnificada tomó a sus hijos y se dirigió a la dependencia policial.

El fiscal de turno para casos de violencia de género, Dr. Diego Cortés, ordenó que la mujer fuera examinada por el médico de Policía, el cual constató lesiones curables en 7 días, el secuestro del celular y la aprehensión del agresor, medida que se cumplió a las pocas horas.