“Son veintisiete títulos, y uno a veces no se da cuenta”, expresó Tévez

03/05/2019 - 03:11 Mundo Boca

El delantero de Boca Juniors Carlos Tévez afirmó, a pesar de haber sumado su título número 27 en la institución, “no se da cuenta” ni de la cantidad ni de las trascendencia de esos logros, tras conquistar anoche la primera Supercopa Argentina, ante Rosario Central.

“Son 27 títulos. Uno a veces no se da cuenta. Las sensaciones dentro de uno son miles. Uno viene jugando con su cabeza todo el tiempo, peleas con tu cabeza. Pensás que tenes 20 años y no, no los tenés. Es una pelea interna que tenés y voy saliendo”, afirmó.

Posteriormente, el delantero agregó que “fui directo a romper el arco, que no se levante la pelota nada más. Cuando nos juntamos antes de los penales, dijimos que no hay que perdonar. Hay que tirar a arrancar la cabeza. Aseguremos. No hay que colocarla”.

Más allá de la alegría por esta nueva consagración, se refirió a su situación personal dentro del equipo y las críticas que recibe por su rendimiento en el campo de juego.

“Uno hace todo lo posible para que a Boca le vaya bien y parece que Tévez es un problema, si juega, si no juega es complicado vivir el fútbol así hoy”, puntualizó.

“Nos venían cacheteando en las finales. Fue un desahogo muy grande. Es que cuando uno pierde definiciones. Las finales se tienen que ganar”, planteó luego de la victoria por penales, cerró.