FÚNEBRES | 3 de mayo de 2019

Sepelios Participaciones

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dr. Antonino Stancampiano y Sra. despiden con profundo dolor a su amigo Pucho, envian condolencias a su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Marcelo Bauque. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La H. comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor del padre del Cr. Marcelo Bauque. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Marcelo Bauque. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Emilio Murad y empleados de la Firma Comercial Frenos y Embrague Belgrano, participan con dolor el fallecimiento del Proveedor de la empresa y eleva oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|.Graciela Martinez y sus hijos Matias y Luciana Romero Martinez, participan el fallecimiento del padre de sus hijos Marcelo y Mariné y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Daniel Cremaschi y su esposa Daniela Machao acompañan a sus hijos Luis, Marcelo, Mariana, Sebastián y Carolina, en tan doloroso momento.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. José Luis Pistamiglio, Alinés Valladares, Raul Angel Valladares, Alicia Juarez de Valladares, acompañan a sus familiares en este dificil momento.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus ex compañeros taquígrafos de la H. Cámara de Diputados: Dante Mansilla, Rosy Lezana, José Escobar, Cesar Sequeira, Carlos Ponce, Mirta Herrera y Rosa Mattar participan con dolor su partida.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Vecinos del Bº Privado El Bosque, acompañan en su dolor a su hija Carolina. y demas familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Elsa Benavente de Gimenez Patiño, sus hijos Ruben y Elsa Castillo Carrillo, Silvia y Victor Manuel Feijoó y Ricardo José y Patricia O'mill, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La Flia. de Hector Rebullida, participa el fallecimiento del hermano de nuestra querida Chilly de Tarchini. Rogamos resignacion cristiana para todos los deudos con oraciones pediremos su descanso eterno en el Reino del Señor Dios Todopoderoso.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Miguela de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Nino y Renato participan con dolor el fallecimiento del querido Pucho, amigo de la casa, lo vamos a extrañar, nuestras oraciones en su memoria. Consuelo para su familia y un cariñoso saludo a su hermana Chilo en este triste momento. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Descansa en paz querido amigo.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (Pucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Miguel Ángel Basualdo y su esposa María Ivana Yohanina Vittar; sus hijos María Milagros, Valentín y María Sol Basualdo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Domingo Abdala, Maria L. Drube de Abdala y sus hijos, hacen llegar su sentido pesame a su amiga y vecina Miriam Bauque de Tarchini, a sus hijos y nietos por tan irreparable perdida. Rogamos por el descanso de su hermano Hector.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Sus amigos de la infancia. Luis y compañera, Bocha y Beba Oliva, acompañana sus hermanos y flia, con gran tristeza y despiden a su amigo del alma "Pucho". Te recordaremos siempre.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Juan Cristina y su esposa María Estela Laitan e hijas Ana Cecilia y Maria del Huerto con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del papá de Marcelo y Mariné, quien fue llevado al pais de la vida por el Señor y dueño de nuestros destinos. Duerma su alma inmortal para siempre en la paz eterna.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. María Pia de La Rúa, Luis Alberto Agüero, sus hijos y respectivas famlias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus primos Pancho y Susy y toda su familia y los acompañan en este doloroso momento.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Brigido Almada, sus hijos Blanca, Juan Carlos, Ruben y respectivas familias participan con profundo pesar la partida a la casa del Señor de nuestra querida vecina Rafaela, acompañamos a hijos y demás familiares en el dolor, rogando al Altisimo pronta resignacion.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. C.P.N. Raúl O. Ayuch y señora participan el fallecimiento de la madre del Sr. Ricardo Touriño.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. La Familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos, Cecilia Eugenia, Ernesto y Mariano Vital, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro apreciado amigo Luis, lo acompañan junto a su familia en estos momentos de dolor; rogamos por su eterno descanso en paz.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Rosalía del Valle Marcos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés; María Inés y Luis Francisco Baccino; Martín Costas y Cecilia Vittar; María Ester y José Antonio Rojo; Marta Verónica y Julio René Carrizo, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en el dolor y la oración.

CORONEL, RAMÓN FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Su esposa: Olga, sus hijos: Marcos, Belén y Lucas sus ahijados: Matias y David, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. de Villa Silipica. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FARÍAS, ELVIA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su tía Azucena, su prima Liz, su esposo Aldo, sus hijos Sebastian y Exequiel, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sus hijos Marcela, Cristina y Carlos, su hija pol. Josefina Siveti y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su hermano Luis Eduardo Gomez, sus sobrinos Luis Maria Gomez y Maria Virginia Gomez y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. "Caminante se ha dormido en los brazos del Señor". Sus amigos y vecinos: Roque Paz, su esposa Fanny Segienowicz de Paz, sus hijos: Marcela, Daniel y Carla con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Franca de Chary, sus hijos Gabriela, Silvia, Andres, Pablo y familias. Acompañan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Estela y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Linda de Orte y familia, acompañan con dolor la perdida de nuestra querida vecina Estela y rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sus amigos y vecinos Moris R. Zuain y Teresita S. de Zuain, sus hijos Luis, Omar, Gustavo, Eugenia, Roxana y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sebastian Spaini y Eugenia Zuain de Spaini, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Gustavo Zuain y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Luis Zuain y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Omar Zuain, Roxana Zuain y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. "Yo soy el camino, la Verdad y la Vida, el que cree en mí no muere... Vi un ciclo nuevo y una tierra nueva... es el Más Allá y allí solo existen Dios y su amor...". C.P. Julio Benjamín Salomón, su esposa Prof. Alba Abregú, sus hijos Luciana, benjamín, José y Daniel despiden a su querida amiga con profunda tristeza pero son la esperanza del Reencuentro. Acompañan a sus queridos hijos y demás familiares, rogando aceptación Cristiana. Descansa en paz Estela. Se ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Amén. Carla Perduca, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este dificil momento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su esposo Ruli Peralta, sus hijos Maria Silvina, Fernando, Maria Gimena y Maria del Carmen, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy invitan al sepelio hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de La Paz. C de duelo P L Gallo 340(SV) CARUSO CÍA ARG DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Gladys, cuñado Agucho Carrizo y sobrinas Noemi y Carolina, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su hermano Patron,, sus hijos Raquel, Roque, Cintia y Maxi y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. que en paz descanses hna. querida. te llevaremos siempre en nuestros corazones.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su hermano politico Ricardo Peralta, su esposa Cuny, sus hijos Natym Cuccho y vicky, Mica Karen y respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Señor ya esta ante ti, dadle el descanso eterno.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el reino de lo0s Cielos". Sus hermanos Lucy y Chito Medina, Angelita y José Arce, Gladys y Agucho Carrizo, Patron, Chicho y Dorita Luna y respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Su hermana que nunca te olvidará Lucy, cuñado Chito Medina y sobrinos Cecilia, Marcelo, Adrian, Martin, Diego, Milagros y respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su hermana política Angela Muratore de Peralta, sobrinos Javier, Stefania, Martin y Maria Belen, sobrinos nietos Lautaro y Lisandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su sobrina Andrea Carolina Peralta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pasto me hará descansar". Su sobrino Marcelo Medina, su esposa Daniela e hijas Constanza y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Julio Gamietea y Clara Bovoli, Diego Saavedra y Clarita Gamietea, Rogelio Viciano y Liliana Gamietea y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo hijos y demas familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Tus amigos de siempre Chiquito, Sara, Sandra y flia., Miguel y flia., Alejandra y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Los amigos de su esposo Goyo, egresados Clase 1968: Iber Hugo Goitea, Alberto Vega, Tachita Ledesma, Roberto Montero, Cacho Ibarra, Pepe Camacho, Rudy Cerusico, Rodo Ricarte, Pancho Touriño. Elevan una oración en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Felices los que mueren en el Señor, ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan". La comunidad Educativa del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su vice rectoría Silvina Peralta y acompañan a toda su familia ante tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Yo sé que mi redentor Vive y en el último día he de resucitar con Él". Irma Lagos y familia acompaña a su hija Silvina y a toda la querida familia Peralta ante tan dolorosa pérdida Ruegan a Dios por una cristiana resignación de sus seres queridos.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Dumi querida: No sabes el dolor que sentimos por tu partida al lado de Jesús...Nosotros tu familia del alma recordaremos siempre los momentos compartidos, nuestro corazón está lleno de ti y nuestra alma de tus recuerdos...Tus hermanos del corazón Roberto y Argelia, tus sobrinos Andy, Fernando, Guillermo, Pabo y Peky y sus respectivas familias, te despedimos llorando pero nos consuela saber que dejaste de sufrir y que estas en los brazos del Señor. Te queremos amiga, hermana, tía.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Raquel Luna y flia., Analia Muratore y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La Comunidad Educativa del Instituto San Roque, participa con profundo pesar el fallecimiento de su querida fundadora y acompañan a su familia en el dolor, tambian a su hijo Fernando entrañable compañero.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Felices bienaventurados los buenos de corazón, porque ellos verán a Dios". Daniel Carreras, Silvina Peralta y su nieta Candela Carreras participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Familia Carreras: Graciela, Silvia, Mariano, Teresita, Carlos Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, su Centro Especial de Capacitacion Laboral y Taller Protegido de Producción participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Gimena Peralta y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fatima Nivel Primario, acompaña a nuestra compañera Gimena Peralta por el fallecimiento de su mamá Dominga. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La comunidad educativa del Instituto Santo Tomas de Aquino Nivel Secundario, acompañan en este momento de pérdida, a su esposo, hijos, hijos en el afecto y nietos de la ex-docente de la Institucion Prof. Dumy. Ruegan una oración en su memoria a todos los que se formaron en las aulas con sus enseñanzas.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La comunidad educativa del nivel primario del Instituto Santo Tomás de Aquino, acompaña a la profesora Silvina Peralta en la partida dolorosa de su madre. Ruega que el Señor en su infinita bondad la reciba en su reino y conceda fortaleza a toda la familia.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Norma Neme de Pece, sus hijos e hijos politicos Federico, Amelia, Marcelo, SIlvia, Curro, Hilton y Soledad y sus nietos Lucila, Benjamin, Victoria, Federico, Emilia, Malena y Lautaro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Tu inesperada partida nos dejó una pena inconsolable sin poder reaccionar ante tanto dolor que golpeó nuestros corazones. Sus tíos María Rosa Guzmán de Carletti y Luis Antonio Carletti, sus primas Lilia y Claudia Carletti y su sobrino nieto Octavio Ledesma Carletti, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Doris Osorio de Martínez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ñatita y sus hijos en este dificil momento.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. David Alejandro Quintana, sus hermanas y familia acompañan a Ricardito y demas familiares en estos dificiles momentos.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Ex-compañeras y amigas de su esposa Cristian: Magui Reyes y Liz Aguilar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios le dé resignación a toda su familia.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Querido Richard con inmensa tristeza te despedimos hasta un próximo reencuentro. Estarás junto a nosotros en cada juntada. Descansa en los brazos de Dios y Nuestra Madre de la Consolación. Tus compañeros, amigos de la Promo 76 Ex. Esc. Nac. de Comercio (SE).

MORALES, FAUSTINO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su esposa Angela, hijos Raul, Victor, Eduardo, Fabian, Liliana, Enzo, h. pol. nietos, bisnietos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados cementerilo Rodeo de Soria. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su esposa Chiqui Moreno, sus hijos Fede, Noli, Facu, Andrea, Anita y Paula y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Su tía Negra Lucero de Meneghini, su prima Mariana Meneghini y sobrinas Huerto y Eugenia Santillán Meneghini, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Barbarita M. de Ganem, sus hijos Alberto, José, Miguel, Victor y sus respectivas flias, participan el fallecimiento de su amigo Carlos y acompañan a su flia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus padres Carlos Riera y Pequi Rodríguez, sus hermanos Nicolás y Santiago participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus padres Pecky Rodríguez y Carlos Riera; sus hermanos Nico y Tuli participan con dolor su partida. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus tíos Hugo, Graciela, René, Silvia y Luis; sus primos Sebastián y flia.; Matías y flia.; Mariano y flia.; Paula, Joaquín, Francisco, Nacho y Luisma participan con profundo dolor su fallecimiento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus tíos María Laura, José María, María José y Carlos; sus primos Fer y Ale; Ana, Pato, Mariano, Lali, Vale, Camila, Diego y su sobrino Milo participan con profundo dolor su fallecimiento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Personal Directivo y Docente del Jardin de Infantes N' 5 Constancio C. Vigil., parrticipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Supervisora Lic. Maria Laura Riera en tan dificil momento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Walter Hugo Jorge, esposa, hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Virginia Riera. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Es muy doloroso sentir que no estas fisicamente, pero para nosotros siempre estaras en nuestros corazones. Carmen Figueroa y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Isabel Luna y Augusta Abdala participan el fallecimiento de Vir y acompañan con pesar a la familia Landriel Riera. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La Fundación Nocka Muna acompañan en su dolor a la familia Riera y Rodríguez por la partida de su amada hija Virginia Riera, pedimos una oración en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Mario Medina y señora Mercedes Giribaldi, sus hijos José, Francisco y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Romina Subelza y Fernanda Osorio profundo dolor y acompañan a la familia Riera.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus tíos Luis Galvan, Silvia Rodriguez, sus hijos Francisco, Ignacio y Luis Maria participan con profundo dolor su fallecimiento.Se ruega una oración en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. María Angélica Ledesma, sus hijos Lucrecia, Daniel, Luis, Silvia, sus nietos Viviana, Mariana, Francisco, Ignacio y Luis María participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Congregación Santa Dorotea de Cenno" participan con profundo dolor el fallecimiento de Virginia, hermana de los ex alumnos de la Institución Santa Dorotea Santiago y Nicolás. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus tíos René, Maria Helena, sus primos Mariano, Agustín y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Señor, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". La Comunidad Educativa del Colegio Santa Dorotea Apoderado Legal, Directivos, docentes, profesores, personal de maestranza de los niveles Inicial, Primario y Secundario participan con profundo dolor el fallecimiento de Virginia, hermana de los ex alumnos Santiago y Nicolás. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Marcela Zanni, José Ignacio Basabe Zanni y Mario Basualdo participan con profundo dolor el fallecimiento de Virgi y acompañan a sus familiares rogando oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Rulitos, ahora te vamos a contemplar y aunque te rodeen estrellas que brillan más en la noche y otros mundos se encuentren mas cerca del nuestro ... Tu serás unica en nuestros ojos e indiscutible en nuestro ser. El equipo de fanáticas TV: Seba Yanucci, Luli García, Pamela Margaria y Juan Ruiz Frágola participan con dolor su fallecimiento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto, vivirá". Los Jardindes de Infantes Pertenecientes a la Zona Nº 10 participan el fallecimiento de la sobrina de nuestra querida Supervisora de Nivel Inicial Lic. Laura Riera de Landriel. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. La comunidad educativa del Jardin Nº 61 Mi Capullito participan el fallecimiento de la sobrina de la Supervisora Lic. Laura Riera de Landriel. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Juani Gomez y Pamela participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su Prof. y amigo Nico Riera. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su esposa Mirta Corral, sus hijos Cesar, Marcela, Maria de los Angeles y Sergio Ruiz, hijos politicos Silvia Navarro, Eugenia Navarro, Bruno Gomez y Mariano Cianferoni, sus nietos Rocio, Luciana Ruiz, Morena, Mia Gomez, Rodrigo e Ignacio Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Tio querido, tu alma emprendio vuelo y nos dejas un profundo dolor, solo nos quedan palabras de agradecimiento, fuiste tio, hno y por sobre todas las cosas amigo... Nuncas nos Soltaste tu mano, principalmente a tu hno... y asi te recordaremos siempre, nos queda la tranquilidad de haberte brindado lo mejor, haber compartido lindos momentos juntos, junto a la hermosa flia. que formaste, nuestra tia y primos queridos. Te pedimos que desde el Cielo nos guies, acompañes, acompañes a tu hno. Mudi, como siempre lo hiciste. Hasta siempre descansa en paz querido tiio Pedro.. Su hermano Luis Ruiz, su hermana politica Gladis, sus sobrinos Samanta, Sabrina, Romina, Luis y Angel, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus hermanos políticos Pitu,Coki, Didi, Negr, Chacri, Leda, Mario y Teresita Corral y sus respecivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a nuestra hermana Chola e hijos, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, PEDRO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|.Su esposa Mirta Cristina Corral sus hijos Cesar, Maria, Marcela, Sergio sus nietos Rocio, Luciana,Ruiz Morena, Mia,Gomez Rodrigo, Ignacio, Ruiz y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Parque de la Paz Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La Escuela Nº 763 Presidente Arturo Illia, directivos y docentes participan con dolor el fallecimiento del papa de la docente Marcela Ruiz. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Aviación Civil participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Sergio Ruiz. Elevan oraciones en su memoria.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Que la gloria del Señor ilumine el camina hacia la vida eterna. Sus nietos Diego y Marisol Galván, bisnieta Annita Salto, hija política Mercedes Padilla, nieto político Sergio Salto. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Que descanse en los brazos del Señor". Roger Farreras y Betty de Farreras, sus hijos José, Pablo, Claudio y Exequiel participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. Liva de Scaglioni, elevan oraciones en su memoria y ruegan al Supremo la acoja en su reino.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. El grupo de Voluntarias de Cáritas Diocesana de la capilla Santa Clara de Asís del Bº Miski Mayu participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. directora de Cáritas Diocesana, Sra. Liva de Scaglioni, rogando al Señor por su eterno descanso.

ADAMO, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Graciela Martinez y sus hijos Luciana y Matias, acompañan a Liva de Scaglione por el fallecimiento de su hermana. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CLOSA, EDUARDO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su esposa Marta Bravo, sus hijos Ale, Pablo, Migui, Daiana h. políticos Angela, Gisela, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados HOY 11 HORAS EN EL CEMENTERIO La Misericordia Cob. Norcen SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

FLORES, DANTE LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus hnos Victor, Miguel, Soledad, h. politicos Luciana, Elsa, Sergio, Ely, sus sobrinos Angel, Hector, Lili, Mateo, Benjamin, Malu, Nhuel, Leandro, Tato y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio la Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, JULIO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/19|. Sus primos hermanos Rodolfo González y familia; Teresa I. González y familia; María Florencia González y Sebastián González participan su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas El me hace descansar me conduce por aguas tranquilas y repara mis fuerzas, ningún mal temeré..." La comunidad educativa del Colegio Cristo Rey, nivel secundario, acompaña en estos momentos de profundo dolor por el fallecimiento de su hermana, a la Profesora Valeria Lazarte y pide oraciones en su memoria.

LAZARTE, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 127 "Dr. Mariano Moreno" (Caja Social) participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana política de la docente, Prof. Rita Ruiz, rogando una oración en su memoria.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Con mucho dolor participan su fallecimiento su amiga Aída Ríos de Sesín, sus hijos Carlos Enrique, Aída Gladys y Patricia. Elevan oraciones a su memoria.

ROJAS DE HOYOS, MARTA JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Con gran dolor participan su fallecimiento su amiga Virginia A. de Pallares y sus hijas. Elevan oraciones a su memoria.

SEQUEIRA, CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19.| Su hijo Daniel, su nuera Fabiana y sus nietos Daniela, Jonatan y Alelí. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por Nueva Empresa Gorostiza.

HERRERA, ÁNGEL REYES (q.e.p.d) Falleció el 1/5/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL66 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de las profesoras Claudia y Ángela Herrera. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

HERRERA, ÁNGEL REYES (q.e.p.d) Falleció el 1/5/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Toto Claramonte, Eduardo Romero y Flia, Charo, Rossana, Tito, Noli Brandan y Flia participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MAROZZI DE MANDRILLE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/19|. El presidente interventor del IOSEP., CPN Raúl O. Ayuch; gerente general, CPN. Graciela Muratore de Corona, Sindico, Miembros del Consejo Gremial, participan el fallecimiento de la madre del ministro de Producción, Dr. Miguel Mandrille.

RUIZ DE OCÓN, REINA RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/19|. Pochita querida: tu partida llena de lágrimas nuestros ojos y aflige nuestros corazones, mas tus recuerdos, tus charlas, tus anécdotas quedaran grabados. Tú hermana política Nelly Martínez, tus sobrinas Alejandra y Patricia Ruiz, tus sobrinos nietos Natty y flia.; Caro y Leo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno.

Invitación a Misa

CÁCERES GAUNA, OMAR TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Viejo querido, hoy hace un año que te fuiste de nuestro lado, cada dia que pasa te extrañamos mas y se nota tu ausencia, nos dejaste un gran vacio, desde donde quieras que estés cuidanos, nos haces mucha falta. Te amamos. Su esposa, hijos, hijos politicos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle (Bº H. Hondo).

CÁCERES GAUNA, OMAR TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su hija Angelica Cáceres, su hijo politico, nietos, bisnietos y tataranieto, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CÁCERES GAUNA, OMAR TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Su nieta Cecilia Juárez, su nieto politico Marcelo Sandez, sus bisnietos Daiana, Facundo, Evelyn y Muriel y su tataranieto Misael, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES GAUNA, OMAR TEODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Al conmemorarse un año de su partida al reino celestial, su esposa Elsa Micaela Guzman, hijos, hijos politicos, nietos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa hoy viernes a las 20 hs en la Pquia. Virgen del Valle del Bº H. Hondo. Rogamos una oración en su memoria.

CATÁN, REYNA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Señor... Hay a tu lado está la que nos dio la vida, desde allí es la guia para continuar nuestro camino en la tierra. Gracias madre por todo lo bueno que nos dejaste". Su esposo, hijos, hijos politicos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Capilla San Antonio de la Localidad del Puestito de San Antonio. Dpto. Capital, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Madre cada vez que nos despedimos de ti nos morimos por dentro. Y cada vez que nos reencontramos contigo, sentimos que estamos en el Cielo madre adorada, como te extrañamos. Su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de recordarse el décimo mes de su partida. Ruegan una oración en su memoria. ¡Descansa en paz bella polaquita querida!.

DÍAZ, MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/14/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 9º día de su fallecimiento Las Termas.

ROMERO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/01|. Hoy se cumple un año mas de tu partida, siempre estarás en nuestro corazones, gracias por formar una familia con excelentes valores. Nos veremos algún día allá arriba." Sus hijos Ricardo y Eduardo Romero, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse 18º aniversario de su partida. Las Termas.

SÁNCHEZ, ANTONIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/18|. Sus padres, su esposa e hijas invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse el 9º día de su fallecimiento Las Termas.