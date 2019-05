FÚNEBRES | 4 de mayo de 2019

03/05/2019 - 23:45 Funebres

- Noemí Graciela Cáceres

- Oscar Alberto Salvatierra

- Nora Lis Molina de Azar

- Eduardo Tobías Molina (Frías)

- Noemí Graciela Cáceres

- Selva Azucena Cardozo de Toloza (Puesto de Juanes)

- Pedro Gregorio Herrera (Loreto)

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana C hili y familia, rogando al Padre lo ampare en sus brazos y de una pronta resignacion cristiana s su familia.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|.

Ana Gatti de Zahariski y flia., participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Nelly, hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos. Elevamos plegarias en su memoria por el eterno descanso de su alma.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Siento mucho tu partida, Pucho, con mucho cariño mucho te despido. Que descanses en paz. Se ruegan oraciones en su memoria. CPN Mario Vega.

BAUQUE, HÉCTOR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|.

Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Avila y familia participan el fallecimiento del hermano de su querida amiga Chili. Ruegan oraciones en su memoria.

CACERES, NOEMI GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Sus hijos Pepe, Ringo, Vivi, Maria Emilia, Ibarra h. politicos Silvina, Lito, Julio, nietos Pedro, Cintia, Leandro, Ailen, Rocio, Belen, Melisa, Mario, Julieta, German , Miguel, Rita bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Dean COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CÁCERES, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Querida hermana, te fuiste de este mundo pero te llevaré siempre en mi corazon. Su hermana Evelia y Juan, sus sobrinas Maribel, Mirna y Telly con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerrio El Deán.

CÁCERES, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Tengo grabado en mi mente y mi corazón los mejores recuerdos de mi infancia, mis primeros pasos me enseñaste vos, Te amaré por siempre. Tu hija del corazón Maribel junto a su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerrio El Deán.

CÁCERES, NOEMÍ GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Que Dios te conceda un lugar muy especial como el lugar que vos nos diste en tu vida, eternamente gracias por ser mi mamá. Tu hija de corazón Mirna y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerrio El Deán.

CACERES, NOEMI GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Con tristeza te despedimos hermana, que descanses en paz en los brazos del Señor. Arturo Cáceres, su esposa María Elena, sus hijos Juan Arturo, Darío, Mónica, Miguel Santillán, Larita, Beto Cáceres y su esposa Nancy Gómez, sus hijos Martina y Gonzalo participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Dios lo bendiga y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Deán.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Nora Rafael de Jimenez despide a la querida Rafaela con los mejores recuerdos y en oración por su paz en el Señor, consuelo y esperanza para sus hijos y familia.

CANTOS DE TOURIÑO, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dr. Néstor Giraudo su esposa Cristina Avila participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Sus ex compañeros de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

GÓMEZ DE CAMARDO, LIDIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Dr. Roberto Costilla, Nelda Meritano y sus hijos Paula, Natalia y Diego Costilla participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y amiga Estela y acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus primos Juan y Adriana Boboli y sus sobrinas Camila y Lujan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Recíbela en tu Reino Señor. Sus primos Oscar Orlando, Carlos Alejandro, Miguel Ángel, Berta del Carmen, Elva Beatriz, Ada Ester y Norma Luna con sus respectivas flias. participan con honda tristeza su fallecimiento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su tía Delia de Luna, sus hijos Luis, Graciela, Marta y respectivas flias. participan y acompañan a su querida flia. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Querida Domi, descansa en paz, el Señor te reciba en sus brazos. Tus enseñanzas quedarán grabadas en nuestras vidas. Sus sobrinas Mary Cianferoni, Juan Ponce y flia., Alejandro Ciamferoni y Leyla Calderón y flia., participan con dolor su fallecimiento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus primos Miguela Rilinsky de Yocca, Pedro Zylinski e Irma Rilinsky con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, invocan oraciones en su memoria y acompañan a su esposo Ruli y a sus hijos en estos momentos dificiles pidiendo consuelo y aceptacion. La fé reconforta.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Su prima Estela Cianferoni, su hija Cande y Francisco Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Familia Sgoifo participa y acompañan con dolor a su esposo Ruly, su hija Silvina y a su hijo político y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su descanso eterno.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La comunidad Educativa Juan Pablo II , Directivos, Docentes, Maestranza y Alumnos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Con fe nos unimos a las palabras de San Pablo, El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la gloria del Cielo. Tu cuñada Mercedes Bravo, sobrinos Andrea Carolina, Raúl Gustavo, Sergio Daniel y Lorena Isabel Peralta, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La Asociación de Inmigrantes Italianos de Villa Zanjón participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Gracias por habernos formado en la profesión que amaste La Docencia. Estarás presente en cada acción, en cada enseñanza y en nuestro trabajo diario, nunca, olvidaremos tus consejos, vivirás siempre en nuestros corazones y en tu amado colegio San Roque, tus hijos del corazón Beto, Anita, Vivi, Fernanda, Sandra, Ale, Trini y Cecy.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor ya esta ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Tomas Cianferoni y esposa acompañan en tan triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Hugo Argañarás, Ángela Innamorato, hijos y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Diego Ramon Orellano, su esposa Nelida Cianferoni, hijos, hija politica y nietos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Ruli y toda su flia, rogando por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "El Señor la resucitará" El Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex socia. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. El Consejo de Administracion y socios de la Coop. de Agua Potable y otros servicios publicos de Villa Zanjon participan su fallecimiento. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Estela Rafael, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Marta Rafael, su hija Maria Marta, Andres e hijo político Félix Pernigotti, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan la irreparable pérdida de nuestra querida Domi Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Olga Rafael de Rilinski, sus hijos Juan Esteban, Stella Maris, Juanita y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y piden a Dios pronta resignación para toda su flia.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Miguel Rafael, su esposa Elsa Mussi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Cacho, Victor y Clelia Pavoni y flias., participan y acompañan en el dolor por la partida de loa querida Dominga. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sergio Donis y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de Virginia y pedimos resignación para su flia. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mi no morirá para siempre". Los colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la Lic. Dominga Luna de Peralta, nuestra querida Dumy, quien fuera fundadora y primera rectora del instituto San Roque. Acompañamos a su familia en este difícil momento con nuestras oraciones.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor ya esta ante ti, recíbela en tu reino. Dominga, Lucrecia, Raquel, Marta, Silvia, Francisco, Julio y Carlos Brescia y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Ing. Amanda Ruiz participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. El Ing. Carlos Brescia y personal a su cargo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Norma Rafael de Anauate, sus hijos Patry, Tany, Carolina, María y Nadia participan con dolor su fallecimiento. Rogando al Señor paz para su alma y resignación para su flia.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La representante legal Lic. Claudia Cancino, apoderados legales, Lic. Silvia Carreras, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio, de los colegios del Obispado de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la Lic. Dominga Luna de Peralta. Acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen.- Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano". (Juan 10,27-29). El personal de S.A.E.D. (Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas) participan el fallecimiento de la mamá de su compañera María. Acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Gonzalo Albarracín, Josefina Serrano y Manuel participan con profundo dolor y acompañan a su familia. Oraciones para Dominga.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La comunidad educativa del Instituto La Sagrada Familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Prof. María del Carmen Peralta. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Vivirás eternamente en el recuerdo de tu tía Chocha, sus hijas Zuly, Gladys, Raquel y Nancy y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Nora R Rafael de Jimenez participa con dolor el fallecimiento de su querida ex compañera Dumy. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para su esposo, hijos y afectos.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Pely, Lourdes Paola, amigas de su hija Gimena, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La promoción 1969 del Liceo de Señoritas, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra compañera Lucy Luna. Brille para ella la luz que no tiene fin. rogando cristiana resignación para su flia.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Carlos Kaliñuk, su esposa Ana Cianferoni y sus hijos Ana, Elena, Walter y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Ruly y acompañan con mucho dolor a toda su flia.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Dice el señor: yo soy el camino la verdad y la vida. Cesar Federico Herrera y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, hermanos y nietos en este trance. Ruegan oraciones a su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Imelda Rojas lamenta la muerte de la querida y entrañable Dumi, bella persona y envía un fraterno abrazo a su esposo, hijos y demás familiares.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Federico Daniel Pece Azar y María Silvia Arjona, Claudia Barina Pianezzola, compañeros y amigos de su esposo Ramón Peralta participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su señora esposa Dumy, ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE PERALTA, DOMINGA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. ¡Mi querida Dumi!. Colega, amiga y confidente en tiempos de lucha y entrega! Dios seguramente tiene una morada especial para vos por tu firmeza de convicciones, tu generosidad y amor al prójimo. Prof. Chabela de Arce lamenta con tristeza tu partida al reino de Dios y abraza a su hermosa flia. con calidez fraterna, elevando plegarias por su resignación. ¡Descansa en paz mi querida Dumi!

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Marta Graciela Molina, sus hijas María Marta y María Pía Zanoni y sus respectivas familias despiden a Mochi con profunda tristeza, pero también con la convicción de que finalmente hermana, tía descansa en paz.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Promoción 1948 Maestros Nacionales de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano, participamos con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a su familia, hijas, nietos y bisnietos en esta difícil circunstancia. Elevamos oraciones en su querida memoria con Amor, fe y esperanza cristiana del reencuentro Celestial. ¡Nora Lis Molina, ya descansas en la paz del Señor!

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sanchez, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez y Carlos, sus nietos Francisco y Felicitas acompañan en el dolor a sus hijas y hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Norma Yolanda Salazar de Fiad e hijos: Adriana, José Ricardo, Luis Eduardo y Claudia Inés Fiad participamos con angustia y a la vez con alegría y felicidad tu partida al encuentro de la Paz y Gloria del Señor. Es tu premio una larga vida, plena de amor y solidaridad con numerosas instituciones educativas, civiles y religiosas, familiares y amistosas. "Querida Mochi", como siempre te llamábamos, vivirás por siempre en nuestra intimidad. Ya descansas en paz.

MOLINA DE AZAR, NORA LIS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. 'Felices los que mueren en el Señor, ellos pueden descansar de sus fatigas, por que sus obras los acompañan''. Fernando Molina y sus hijo Emilio Molina y flia.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan en especial a su hijo Ricardo, rogando tenga junto a su familia una pronta resignacion cristiana. Rogamos al Padre le de acogida en sus brazos.

MONTENEGRO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/19|. Horacio Montenegro, Carlos Mulki y Sara Liendo participan con dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus tíos Lionel Moya y Ema Mercedes Figueroa, sus primos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor la reciba en sus brazos". Dr. Gustavo Hauteberque y familia participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Edgar Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Los compañeros y amigos del Club Old Lions de su hermano Nicolás Riera, acompañan en el dolor de tan profunda pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus tíos del corazón José Larred, María Elida Appa, Ailen y José Alonso Larred, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Compañeras y amigas del Jardín Nº 60 Lucerito, Ester Gómez, Natalia Ramírez y Mariel Terreyro y flias., de su tía María Laura Riera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. La Comisión Directiva de Básquet Femenino (AFAB), participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Nati Sánchez, amiga de su hermano Nico, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Compañeros y amigos de la promoción 1983, 6" Construcción II de ENET Nº 2 de su mamá Pequi participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Néstor Cornelli y flia., participan con profundo dolor la perdida de Virginia y acompañan a Pequi y familia en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. El SUPEF (Unión de Profesionales de Educación Física) participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida estudiante de la carrera y acompaña a la familia en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sandra Ruiz Paz, Aldana Agostina y Juan Pablo participan con profundo dolor la partida de nuestra querida Vir. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La H.C.D. de Old Lions Rugby Club, Subcomisión de Hockey, entrenadores, managers y la familia de Old Leions, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al capitán de los Caballeros Nico Riera y a su familia en tan doloroso momento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Amigas de su familia; Graciela Sansierra, Patricia Sialle, Tere Chávez, Moni Mattar, Ana Gallia, Silvia Loza, Josefina Saab, Alejandra Khallou, acompañan en este momento tan difícil y elevan oraciones para su descanso eterno en la Casa del Señor.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La Promoción 84 de 5 do 4ta. Escuela de Comercio acompañan a la familia Riera y elevan oraciones en su querida memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Personal directivo, docente y maestranza del Jardin Nº 30 Infanta Mendocina participan con dolor el fallecimiento de la sobrina de la supervisora Lic. Laura Riera de Landriel. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Amigas de tus padres y tíos, Norma Montero, Cecy Navarro, Liliana Llarrull, Leny Garibe y Mara Valdez.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Nair Moisés Kofler y familia, acompañan con profundo dolor a Vir y flia. Riera, Elevamos oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La Asociación Mutual San Jorge y toda su Comunidad Educativa se hace eco del dolor ante la partida de quien fuera parte de esta Institución como estudiante de la Carrera profesorado de Ed. Física y acompañan en este duro trance a la flia. de Virginia. Rogamos a Dios le de el descanso eterno que alcance la recompensa merecida por haber sido una excelente persona. También rogamos resinación para su flia.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sus amigos de la infancia del barrio, Facundo Dorios y Gonzalo Copello, participan con profundo dolor el fallecimiento de Virginia nuestra amiga de siempre.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Patricio Encalada acompaña con profundo dolor a sus padres, su tía Laura y toda su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Señor Dios todopoderoso, que Virginia ya esté ante ti gozando de la Vida Eterna". Rocío Ailín Raineri participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su primo Francisco y a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Dios Todopoderoso, que el alma de Virginia descanse en paz". Pedro Ignacio Raineri, Rosa Falco e hijos Nahuel, Ayelén, Rocío y Mauro, Gabriel y Fausto acompañan a su primo Francisco y a toda su familia y lamentan profundamente la pérdida de Virginia. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Acompañamos en este dificil momento a la flia. Riera. Santiago Rios, Santin y Rosanna.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Al cielo llegó un ángel que va a proteger a su flia., Guillermo San Marco y los amigos del gym de su hermano Nico participan su fallecimiento y ruegan por su flia. que tanto la acompañó.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Señor tómala en tu presencia y tu amor para que pueda estrechar lazo de afecto y sembrar semillas de unidad a su alrededor. Gracias Señor por señalarle el camino del amor. Amen. Juan Carlos Díaz, su esposa Graciela Atía, sus hijos María de los A., Ernesto, Alicia, hijos políticos Mariano Cuevas y Fiorela Muratore, sus nietos Valentina, Delfina y Bautista, participan con profundo dolor el fallecimiento de Virginia de los queridos Carlos y Pequi y hermana del entrañable Nico. Ruegan por su descanso eterno y la cristiana resignación de la familia.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Tus amigas te acompañamos en este momento tan difícil. Andrés Yoles y Camila, Alejandro Yoles y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Jorge Donis y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de mi querida Virginia y acompañan con mucho dolor a Carlos, Pequi, Nico y Tulli. Elevan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. La escuela de futbol "Jorge Donis" participa con pesar el fallecimiento de nuestra ex profesora Vir y acompañamos a su flia. en su dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Darío Lupica y flia., acompañan a Nico y su fali. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. El Centro Vecinal del Barrio Jorge Newbery, participa con dolor tan irreparable perdida para la familia. Landriel, Rogando al Altísimo consuelo y esperanza.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer para toda la eternidad. Hugo Rodríguez, Graciela Jugo, sus hijos Sebastián, Michelle, Matías, Ariana y nietos Natalia y Sofía participan con dolor su fallecimiento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Héctor Trungelliti, Silvia Jugo, sus hijos José Manuel, Lucas, Laura y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos. Personal Directivo, Docente y del Jardín de Infantes Nº 805 participan con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de la Sra. supervisora Laura Riera, ruegan oraciones en su querida memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Familia Targa participa su fallecimiento y acompaña a sus padres y hermanos en este dificil momento. Jesús ponemos en tus manos a Virginia, donde ya no habrá dolor, solo paz y amor. Ruega oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Laura Lezcano de Almirón, sus hijos Sylvina, Mónica, José, Diego y María Laura con sus respectivas familias participan con mucha tristeza el fallecimiento de Virgi, hija de sus queridos vecinos y amigos Peki y Carlitos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Corazón mío duele el alma tu partida.Soy afortunada de haberte conocido. Desde el cielo manda consuelo y resignación a tus papis y hermanos un beso al cielo niña bella y buena. Sylvina Almirón, Porito Romano Paz, sus hijos Gabriela y Benjamín Romano Paz participan el fallecimiento de Virginia hija y hermana de seres maravillosos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria., Su tía Analía, tío Julián y primos Lautaro y Facundo.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Juan Carlos Landriel y familia lamentan profundamente su fallecimiento, saludan con hondo afecto a sus seres queridos y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Siempre te recordaremos Nora Gogna y Walter Avellaneda, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Hermana del alma te fuiste junto al espíritu Santo a la Casa de dios Padre para vivir la eterna felicidad. Te amaré eternamente. Santiago Martin Allub Cáceres, Rosa Angelina Gauna de Cáceres y Georgina Angélica Cáceres participan con dolor su fallecimiento.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Norma y Reinaldo Jugo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Sonia y Ariel Camaño y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Amelia Rodríguez de Ponce, sus hijos Norma y Néstor, Katty, Bruno y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Katty y Bruno Ibáñez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Señor, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Eduardo, Adela, Javier, Diego Herrera y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la familia Landril Riera en estos momentos de profundo dolor. Oraciones en su memoria.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. "Mi enana hermosa, vivirás en el recuerdo de tus amigas que te amamos". Anto, Migui, Martita, Pato, Yamila, Cecy, Patricia, Ime, Mika, Mariana, Analía y Nancy te despedimos con profundo dolor.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Presidente del Club SP. Colón, Juan Carlos Iturre, jugadores/as y familias participan el fallecimiento de su jugadora "Vir", integrante del equipo de Básquet femenino.

RIERA, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Te despedimos hoy, con la dicha de haberte conocido desde antes de nacer y con la certeza de que ya estas en los brazos de nuestro Padre Dios. Walter Azuz, Nicky Cano y flia, acompañan a todos sus seres queridos, en este duro momento.

RUIZ, PEDRO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/19|. Los "Celestes" de Autonomía participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

BULACIO, OSCAR SERGIO (Cepi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/14|. Hijo amado tu recuerdo perdura intacto desde tu viaje hacia el encuentro con el Señor. Hijo querido hace 5 años sin tu presencia, pero tus recuerdos están presentes todos los días. Descansa en paz. Vivirás por siempre en mi corazón, hasta que nos reencontremos en la casa del Señor y estemos juntos. Te quiero. Tu mami Ramona invita a la misa 20 horas en pquia. Santo Cristo Bº Mosconi. Ruego una oracion.

ESPÍNDOLA, RAMÓN ANÍBAL (Nico) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/14|. En tu vida terrenal portaste la bandera de Lujan del Valle, Fe y Esperanza. Te fuiste de este mundo en la novena de Lujan y en la Coronación de nuestra Señora del Valle. Te sentimos presente, que tu ángel protector nos guie e interceda ante Dios nuestro Señor. Su señora Rosa Esther Moran, su hijo Ramón Aníbal Espindola, su Sra. Yamile, sus nietos Ramón Aníbal Espindola, Marcos Leon Espindola invitan a la celebracion que será en el bº Juan Felipe Ibarra, gruta Lujan del Valle hoy a las 19.30. Pedimos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ FLORES, ELIZABETH EUGENIA (Liza) q.e.p.d.) Falleció el 4/5/16|. Cuánto te extraño hija mía. Hace tres años que nos dejaste y todos los días de mi vida me reprocho el no haber estado junto a vos el día que te fuiste. Quizás tendría que ser así, solo me consuelo pensando que están juntos los tres, tu papi, tun hermano Miguel y vos. Qué dolor tan grande que nos dejaron. No están físicamente pero en cada reunión que tenemos están con nosotros recordando tiempos felices y también dolorosos por qué no, pero no los olvidamos nunca. Están siempre con nosotros, solo pido a Dios que brille para ustedes la luz que no tiene fin. la familia invita a la misa que en sus recuerdos se efectuará hoy en la Catedral Basílica a hs 20.30.

GÓMEZ DE GOITEA, ELVA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/07|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijos Carmen, Ramón, Walter y Daniel, sus hijos políticos Ricardo, Marta, Lucy, Liliana y María, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse doce años de su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. "Tu ausencia está entre nosotros". Tu esposa María del Carmen Parente, sus hijos Emiliano y Florencia; tus hermanas Eve y Mirian y sobrinos te recuerdan con amor e invitan a la misa en su recuerdo hoy sábado 4/5/19 a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Carlos, con una tristeza en el corazon recordamos 6 meses de tu partida, aún duele tu ausencia. Tu esposa Mary, tuis hijos Vero, Coco y nietos y demás flia. invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

VALDIVIA VDA. DE ACUÑA, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá". Sus hijos Norma y Orlando Vottero, Armando y Soledad Arroyo, Gustavo y Andrea Gomez, sus nietos Mariano, Gabriel, Florencia, Julieta y Juan Ignacio invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años de su partida al reino del Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Elenita: cuánta alegría, no te irás nunca, los que te queremos podemos encontrarte cualquier día, junto al perfume de tu romero, en tus melodías preferidas, en cada palabra, una perla de sabiduría humana. En este día te decimos "Feliz cumple Elenita", besos. Tus hijas Sandra y Rosa, tus yernos Pablo y Abraham y tus nietos Pablito, Eugenia y Milagros.

CORIA MANUEL ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Su sobrina Laura y demas familiares participan en su fallecimiento. Sus restos son velados en Sauce Bajada y seran sepultados a las 10Hs en el cementerio de Vilmer. cocheria del Plata servicios funebres Saen peña 371.

NORIEGA, JUAN C. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Su esposa Hilda Giraudo, sus hijos: Leonardo, Claudio y Carlos, hijos politicos: Monica, Sandra y veronica, nietos: Federico, Damian, Fatima, Candelaria, Nahuel y Priscila, y demas familiares participan de su fallecimiento . Sus restos seran inhumados a las 11 hs en el Jardin del Sol. Cocheria del Plata Servicios.

CARDOZO DE TOLOZA, SELVA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Su esposo Ramon Toloza sus hijos Rene, Wilian, Romina, Francisco, h, políticos Lidia, Claudia, Daniel, Ely, nietos Erik, Melina, Mariel, Jose, Tamara, Gricelda, Fernando, Tobias, Bianca, Maite, Kevin, Kiberly sus restos seran inhumados hoy 10 en el cementerio de San Jerónimo EL CORTEJO PARTIRA DE PUESTO DE JUANES COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

CAROL LUGONES, GUSTAVO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/19|. Dr. Roberto Costilla, Nelda Meritano y sus hijos Paula, Natalia y Diego Costilla participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Gustavo y acompañan en su dolor a su esposa Gisella, sus hijos, nietos y demás familiares.

HERRERA, PEDRO GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Su esposa Nelida Pérez, sus hijos Pedro, Daniel, Karina, Gustavo, Maria, Malvina, Ivana y David Hijos Politicos, Nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el CEMENTERIO CRISTO REY LORETO SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATRA 162 TEL 4219787.

MOLINA, EDUARDO TOBIAS (Yony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Su esposa Graciela Alaniz, sus hijos Jabier y María Eugenia, hijos políticos, nietos y demas familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en Capilla Virgen del Valle B° Dr. Eliseo Fringes, a las 18,30 hs al cumplirse el primer aniversario de su partida. Frías.

SALVATIERRA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. Su esposa Aída leiva, sus hijos Manuel, Oscar, Celsa, sus nietos manuel, Luciano, Oscar, Franco, Enzo, sus hijos políticos Alicia, Elizabeth y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailin s,v, EMPRESA SANTIAGO, CARUSO SEGUROS.

PAEZ, JUAN LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su madre, hermanas y Leandro invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro al cumplirse un mes de su fallecimiento Las Termas.