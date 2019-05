Guillermina Valdés reveló a EL LIBERAL por qué aceptó ser jurado

04/05/2019 - 00:13 Pura Vida

Guillermina Valdés fue la gran sorpresa de anoche al reemplazar a Valeria Lynch como jurado de la segunda y última jornada de “Genios de la Argentina” desde Santiago del Estero, que se transmitió en vivo desde el Nodo Tecnológico con Marcelo Tinelli al frente del ciclo de talentos. Valeria Lynch ya había anunciado que no podía estar presente anoche (ver nota aparte).

Guillermina no es nueva en el mundo del espectáculo porque tiene una gran trayectoria como modelo, empresaria y actriz. Comenzó a trabajar en el mundo del modelaje luego de realizar un casting para la agencia de Pancho Dotto. Como empresaria, Valdés tiene su propia marca de zapatos llamada “Valdés”. Como actriz, en el 2010, empezó su carrera en la actuación en la novela “Botineras”.

En tanto, en teatro protagonizó “Sexo con extraños” y también “La Ratonera”. En el 2015 trabajó en la película “Tokio”, junto con Graciela Borges y Luis Brandoni. También tuvo una labor destacada en el filme “El hilo rojo”, con Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña. Guillermina, antes de subirse al estrado para reemplazar a Valeria Lynch en el jurado de “Genios de la Argentina”, brindó una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

¿Qué significa debutar en un jurado de talentos, en el programa más visto de la televisión argentina?

Yo lo tomé de una manera muy natural al pedido. La verdad que la pase bien y disfruté. Fui con una mirada muy relajada. No tuve exigencia de acuerdo con el formato, que sé que es algo fuerte y lo ve mucha gente. Estuve muy tranquila, bien.

¿Le costó decidirse? ¿Qué la alentó a decir que sí?, más allá de apoyar un proyecto de su esposo.

No me costó, no sé por qué, por qué en general, yo soy muy cabeza, muy pensante, pero me pareció divertido hacerlo. Los programas de talento en sí me han gustado siempre. Me gusta mucho la música. Me gusta ver espectáculos musicales.

Sentí que podía hacerlo como una persona que sale del público y tiene una mirada diferente al resto de los jurados que están en este caso.

Marcelo Tinelli hizo referencia, en el debut de “Genios...”, a una relación de amistad entre usted y una santiagueña, ¿podría profundizar sobre eso?

Mi mejor amiga se llama Daniela Hetmañiuk. Vive en Londres, era modelo. Se casó con un portugués y se fue a vivir a Londres. Ella es mi mejor amiga. Es santiagueña, de Fernández.