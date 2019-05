Marcelo Tinelli se despidió de Santiago del Estero “con el corazón repleto de amor”

04/05/2019 - 01:29 Pura Vida

El conductor Marcelo Tinelli solo tuvo palabras de agradecimiento para con los santiagueños por la hospitalidad que le brindaron a él y a todo su equipo luego de terminar el programa “Genios de la Argentina”, que se emitió en dos jornadas (jueves y viernes) desde el Nodo Tecnológico en la ciudad de La Banda.

Al finalizar el programa descendió del escenario y se mezcló con el público presente quienes pudieron saludarlo y tomarse fotografías.

Marcelo abrió la segunda noche de “Genios de la Argentina” desde el Nodo Tecnológico” de Santiago del Estero y le dio la bienvenida a su mujer, Guillermina Valdés, quien hizo su estreno como jurado en reemplazo de Valeria Lynch.

La primera participante de la noche llegó de Resistencia, Chaco: Barby Iribas, de 24 años, interpretó “Shallow”, de Lady Gaga, con una dedicatoria especial a su padre, quien padece una enfermedad cardíaca. “Sos una lindísima cantante”, la felicitó Patricia Sosa. “Te vi brillar”, afirmó Joaquín Galán. Guillermina destacó: “Estabas atravesada por la emoción, como debe ocurrir con los artistas”. Y Lucía Galán concluyó: “Tenés una voz muy linda”. Las votaciones del jurado le otorgaron la estrella verde que le permitió pasar a la final de la noche.

Con 12 años y oriunda de Mendoza, Camina Lour fue la segunda participante y realizó una interpretación de “Bohemian Rhapsody”, de Queen. “Excelente”, la arengó Patricia, después de hacerla cantar nuevamente, ya despojada de tanta emoción. “Tu sensibilidad expresó todo lo que querías decir”, fue la devolución de Joaquín. “Hiciste algo grandioso con tus nervios”, remarcó Guillermina. Lucía también se sumó a las felicitaciones, y junto al resto del jurado, le otorgó la estrella verde que la clasificó a la siguiente ronda.

El tercer participante fue Mario Reynaga, de Santiago del Estero y de 32 años, quien cantó “Amor desolado”, de Alberto Cortez. “Tenés que entrenar mucho el aire, pero tenés una materia prima maravillosa”, lo felicitó Patricia. “Dale para adelante con fe”, lo apoyó Joaquín. “Me hiciste viajar con tu música”, contó Guillermina. “Seguí tu sueño que todo se va a encausar”, fue el consejo de Lucía. El puntaje que le dio el jurado fue suficiente para que alcance la estrella verde clasificatoria a la final de la noche.

En cuarto turno salió al escenario un dúo de Santiago del Estero: Celeste Medina, de 35 años, y su hija Morena Álvarez, de 11, cantaron el tema de Abel Pintos “Once mil”. Patricia hizo hincapié en la “experiencia maravillosa entre madre e hija”. Joaquín les recomendó que se miraran más al cantar. A Guillermina también le encantó lo que pasó entre madre e hija, en tanto que Lucía les dijo: “Recuerden este momento que fue fantástico”. Sin embargo, la sumatoria del jurado (23 puntos) no fue suficiente para alcanzar la estrella verde, por lo que resultaron eliminadas.

El quinto participante, Santiago Duarte, de 13 años y de Mendoza, hizo una interpretación de “Yo no me doy por vencido”, de Luis Fonsi, recordando con emoción a su padre, a quien no ve desde hace dos años. “Tenés una sensibilidad a flor de piel. La emoción te jugó para atrás, pero no importa”, le dijo Patricia. “Aprovechá el talento que tenés”, le aconsejó Joaquín: “Lo que hiciste tiene un valor incalculable, te felicito”, le dio su apoyo Guillermina. “Sos muy dulce y tenés un alma transparente”, subrayó Lucía. A pesar de haber conmovido a todos, le faltó un punto para llegar a las 30 estrellas clasificatorias a la final de la noche. No obstante, ante el pedido del público, Marcelo le dio una nueva chance y propuso una instancia de repechaje para los chicos que no superen la primera etapa.

Cecilia Arola, cordobesa de 48 años, fue la sexta participante con una versión de “O sole mio”, de Eduardo di Capua. “Tenés una voz muy hermosa”, la felicitó Patricia. “Se nota que te falta entrenamiento, pero el talento está”, apuntó Joaquín. “Con voces como la tuya siento una conexión entre el cielo y la tierra”, le profesó su admiración Guillermina. En tanto, Lucía le recomendó que continuara con el canto a pesar de los problemas personales que la alejaron de la actividad. Por decisión del jurado, Cecilia no alcanzó la estrella verde y no pudo avanzar.

De 21 años y santiagueño, el último participante de la noche fue Leonel Díaz, quien cantó “Cuando se enferma el amor”, de Jorge Rojas. Patricia quedó encantada: “Tenés una voz maravillosa, preciosa interpretación”. Para Joaquín, fue una actuación “contundente”. Guillermina lo felicitó y le pidió que cantara un poquito más. “No hay mucho más para agradar. Felicitaciones”, resumió Lucía. Después de tantos elogios, Leonel consiguió la estrella verde que le permitió avanzar a la final de la noche.

Finalmente, Lucía anunció los tres participantes que avanzaron a la siguiente instancia. El primero fue Leonel Díaz. La segunda, Camila Lour. Y la tercera y última, Barby Iribas.

Nos despedimos de Santiago del Estero con el corazón repleto de amor!!!! pic.twitter.com/5aEcIxw57t — Laflia (@laflia_ok) 4 de mayo de 2019