Los llamó Macri, pero el acuerdo se complica por reparos de Massa y Lavagna

04/05/2019 - 01:20 Política

El acuerdo de políticas públicas básicas que impulsa el gobierno nacional del presidente Mauricio Macri, comenzó a complicarse a partir de los reparos de los dos principales referentes del peronismo de Alternativa Federal.

Tanto Sergio Massa como Roberto Lavagna se manifestaron reticentes a acceder a firmar un consenso sobre políticas de Estado, debido a que consideran que la iniciativa es insuficiente, precaria y no abarca a todo el espectro político opositor.

Sin embargo desde el oficialismo son optimistas en poder alcanzar el objetivo, que comenzó con conversaciones entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el presidente de la bancada peronista del Senado, Miguel Angel Pichetto. Según publicó Clarín, el propio presidente, ayer, luego de las declaraciones negativas de los dos referentes peronistas, levantó el teléfono para hablar con Pichetto, Urtubey, Lavagna y Massa. Con los tres primeros, habló sobre el tema, pero Massa prefirió esperar, según Clarín: “aunque el tigrense le pidió hablar en las próximas horas” Pichetto y Urtubey se mostraron disponibles, pero el diálogo telefónico entre Lavagna y el Presidente fue tenso.

“Estamos en el mismo lugar, porque es un contrato de adhesión y no está proponiendo una metodología de consenso”, le espetó el ex ministro de Néstor Kirchner, que había criticado en declaraciones y vía Twitter todos los puntos del borrador, que publicaron los medios. “Hubo una discusión, no entendió que no tenemos que estar de acuerdo en todo”, lamentaron en el oficialismo.

Aseguran que Rogelio Frigerio ‘no tuvo tiempo’ de conversar con el ex ministro de Economía. Consideraban que el enojo de Lavagna fue por “la forma” y porque se enteró de la noticia a través de los medios, igual que buena parte del Gabinete. En el Gobierno se tomaron con calma el desaire del economista. Consideran que el ‘círculo rojo’ -empresarios y medios- y el mercado recibieron con muy buenas expectativas la idea de los consensos. Confían en que ese detalle no permitirá que el ex ministro o Massa se alejen demasiado.

El ministro del Interior, en tanto, seguirá tendiendo puentes con otros opositores, aunque no está claro cómo será la modalidad de las conversaciones ni del hipotético documento que pueda surgir de las mismas. ¿Bastará con una fotografía? ¿Los encuentros serán públicos? En la Casa Rosada todavía no hay respuestas. Macri, mientras tanto, pisó el acelerador. El Presidente ya había conversado a solas con el jefe de la bancada del PJ en el Senado, el referente de la oposición que más valora.

Esta idea empezó a gestarse luego de escuchar las declaraciones de Pichetto en Nueva York. El rionegrino le pidió a Frigerio incluir a las pymes en el documento y a los sindicatos en la convocatoria. En el Gobierno no lo descartaron.