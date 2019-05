“Es una operación de marketing que carece de contenido”

04/05/2019 - 01:33 Política

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo que ‘no hay ningún acuerdo’ y que es ‘una operación de marketing del Gobierno que carece de contenido’ la propuesta oficial de 10 puntos básicos para lograr consenso en políticas públicas, ofrecida ayer por el Gobierno.

‘A c á n o h a y n i n g ú n acuerdo, lo que hay es una operación de marketing del Gobierno que carece de sentido, con lagunas profundas como, por ejemplo, hablar de acreedores en una economía que no crece hace ocho años’, especificó Lavagna. Según el ex ministro ,’ni siquiera hay que tomarlo seriamente como un acuerdo, es una operación de marketing político con vistas a las elecciones’, insistió.

Lo primero que haría sería ‘preguntarles ¿cómo se puede hablar del futuro, si no hay crecimiento?’, disparó. Lavagna indicó que ‘en lugar de hablar de ajuste hay que hablar de crecimiento, palabra que en esos 10 puntos, casi no existe’.