Bullying: expertos sostienen que “es un error enseñar al niño que se defienda con violencia”

04/05/2019 - 01:43 Santiago

Con el comienzo del ciclo lectivo, se multiplicaron las consultas a los especialistas y las denuncias en los establecimientos por acoso escolar, conocido como bullyng, y que es algo universal que ocurre en todas las culturas y países del mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea un fenómeno que debamos tolerar, por lo que los especialistas aconsejan a los padres encarar el problema principalmente educando a sus hijos y preparándolos para hacerle frente.

Siempre se aclara que “enseñar al niño a defenderse es distinto de decirle que puede pegar”, y que “es un error incentivar a la defensa con la violencia”. “Uno de los datos más interesantes es que los acosadores pueden cebarse con cualquier niño. No hay ninguna variable que haga que un niño sea acosado; los niños acosados son buenos estudiantes y malos estudiantes, provienen de familias sin recursos y de familias acomodadas, son introvertidos y también sociables.

Sin embargo, las investigaciones nos dan unas pocas claves acerca de cómo podemos proteger a nuestros hijos frente al acoso”, alertan especialistas de la revista Aleteia. Enfrentamiento Explica la publicación que los adultos tenemos muchos mecanismos para regular y poner límites a los demás. Podemos utilizar la asertividad, la dialéctica, poner una reclamación o una denuncia. Los niños de dos o tres años, sin embargo, no tiene esas habilidades. Se rigen por otro código distinto que es mucho más físico.

“Hay que enseñarle a los niños que digan lo que les pasa, explicarles que lo que les está pasando no corresponde, y que avise a los tutores de la escuela; que seguramente otros niños también les sucede lo mismo y que podrían enfrentar esto juntos.

Explicarle que cuando acusa a alguien no quiere decir que tenga nada en contra de esa persona, sino que es porque se siente mal; que se defienda verbalmente diciendo que pare, que trate de ser neutral en las emociones delante del acosador porque este tiende a buscar niños vulnerables y en apariencia tímidos; que es importante que mire a los ojos al acosador. Se puede ensayar en la casa cómo pararse frente al acosador, postura firme y aparentar seguridad aunque no la tenga”, sugiere la licenciada en psicología Emily Azar.

Diálogo También propuso a los padres explicarle al niño víctima de bullyng “que el acosador dice cosas que no tiene por qué creerle, que puede hacer como que no escucha ya que la indiferencia tiende a extinguir la conducta agresiva”, “Fundamentalmente hay que explicarles que es importante que diga la verdad y no mienta sobre lo que le hace el acosador”, enfatizó la licenciada Azar. “Es importante que identifique las cosas que no les gusta y aprenda a decir no.

Es un error incentivar a la defensa por la violencia. Hay que entender que si se ignoran los comentarios dañinos suele disminuir el acoso, y en el caso de ser físico se requiere la actuación inmediata del adulto, y de ser necesario, llegar a acciones legales. Las instituciones pueden apoyarse en la ley 26892 contra el bullying” concluyó la licenciada Azar. Responsabilidad El artículo del sitio Aleteia, asegura que éste es un tema muy delicado. Le s podemos a yudar desde pequeños a tener una buena autoestima, a establecer buenos lazos con sus compañeros y a saber defenderse, pero nada evitará por completo una situación de acoso, porque la responsabilidad nunca estará en su tejado. Ningún niño que sufre acoso tiene responsabilidad alguna sobre su situación.

La lucha contra el acoso es un trabajo comunitario de padres, asociaciones de padres, compañeros de aula, maestros, tutores, vigilantes de patio y los propios niños de la escuela y sólo si conseguimos que todos seamos conscientes de su gravedad y tenemos como prioridad el frenarlo conseguiremos proteger a todos los niños frente el acoso.