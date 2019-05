Arranca el torneo de la Liga Comercial de Fútbol de La Banda

04/05/2019 - 02:08 La Banda

El Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda anunció para este domingo 5 de mayo el inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga Comercial de Fútbol, en el complejo polideportivo que el gremio posee en Tabla Redonda.

El certamen contará con la participación de 24 equipos. Los partidos se jugarán en las canchas del predio a partir de las 10 y hasta entrada la tarde, luego de la ceremonia de apertura con la presencia de los dirigentes y delegados.

Según la programación oficial, los horarios y partidos son: en la cancha Nº 1, a las 10.30 hs, Milos Bar FC vs. Las Malvinas Cracks; a las 12, Distribuidora Miliy vs. Distribuidora Banda; 13, Electronorte vs. Metalúrgica Dorrego; 14, Súper Eli vs. Mialma; 15, PLB vs. Fiambrería Cayetano; 16, JM Deportes vs Autoservicio Zahuy y a las 17, Innovar Celulares vs. Hiper Libertad.

En la cancha Nº 2 se enfrentarán, a las 12.30, Router SA vs. Ferretería Ovejero; 14, Sin Rival vs. La Rotonda Lácteos; 15, Ultraquim vs. Pollería Sur; 16, Vea Cencosud vs Servicred y a las 17 Marega Distribuidora vs. Herfa Lubricantes.