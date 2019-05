Acusan a un sujeto de abusar sexualmente de un niño de 11 años

04/05/2019 - 02:35 Policiales

La Unidad Fiscal de La Banda -representada por el Dr. Juan Alende- ordenó la inmediata aprehensión de un sujeto, acusado de abusar sexualmente de un niño de 11 años, con quien comparte domicilio. Según informaron las fuentes cercanas a la investigación, la denuncia fue realizada por la madre de la víctima ante los efectivos de la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y allí contó lo que había sucedido.

Pese al hermetismo con el que se maneja la causa, fuentes cercanas revelaron que el hecho se cometió en la casa de la tía del menor, donde él reside con su madre -desde hace más de 8 años- y, además, en el mismo lugar se domicilia el acusado, de 49 años, apodado “Pichón”.

La muj e r e xpr e s ó que el acusado, quien es oriundo del departamento Moreno, alquila en la casa de su hermana desde hace más de cinco años, ya que trabaja en una empresa privada en la ciudad Capital. Sobre el hecho en cuestión, la madre del pequeño manifestó que cuando regresó de trabajar -cerca de las 14.30- almorzaron como todos los días junto con el sujeto, quien había preparado el almuerzo. La madre del pequeño nuevamente salió a trabajar al igual que el acusado. Cuando ella regresó pasadas las 18.30 llevó a su hijo al baño para higienizarlo y allí fue cuando el pequeño comenzó a llorar desconsoladamente.

Mami ,cuando estaba al mediodía en el baño entró ‘Pichón’, me bajó el pantalón y me tapó la boca para que yo no grite, pero a mí me dolió. Me dijo que no diga nada porque si no me iba a pegar”, fueron las palabras del pequeño. Ante la grave confesión, la mujer no dudó un segundo en llevar a su hijo a la Comisaría donde contó lo que había pasado.

El menor manifestó en todo momento que sentía dolor en su zona anal. La policía informó de la situación al fiscal de turno -Dr. Juan Alendequien ordenó que el médico de Sanidad examinara al menor. Allí fue cuando la Dra. Adelina Sauco revisó al pequeño y determinó que tenía signos de desgarros. El fiscal ordenó que se realice un hisopado y que se le brinde contención psicológica a la víctima. En paralelo solicitó que una comisión policial arribe a la casa del acusado y lo pongan tras las rejas de inmediato. La causa pasará a la Unidad de Abusos Sexuales, donde continuarán con la investigación. En los próximos días será indagado.