“Genios de la Argentina” cerró una noche a puro canto y con un santiagueño finalista

04/05/2019 - 03:01 Pura Vida

Una verdadera fiesta es lo que armó Marcelo Tinelli en el Nodo Tecnológico desde donde transmitió anoche en vivo el segundo programa de “Genios de la Argentina”, con mucho más público que en el primer día cuando había logrado sumar cerca de 10.000 personas. Tinelli ingresó al estudio y apenas saludó a la gente se quitó el saco y la corbata y arrojó las prendas por el aire para quedarse vestido con un estilo más informal.

La de ayer no fue una noche cualquiera para él no sólo por los buenos resultados en materia de rating del ciclo, sino porque en el jurado debutó su esposa, Guillermina Valdés, en reemplazo de Valeria Lynch. La modelo, empresaria y actriz se acopló al descontracturado estilo de Tinelli y entró al estudio bailando.

El conductor la invitó a desfilar hacia su lugar en el jurado adonde ya estaban instalados Patricia Sosa, Joaquín y Lucía Galán, y Guillermina no se privó de gestos cariñosos como los besos en la boca. “Estoy contenta de estar en Santiago”, dijo Guillermina y agregó que su deportista favorito es el santiagueño Gabriel Deck. Además de dejar en claro que sabe lo que son las audiciones musicales porque tiene un hijo músico (Dante) en su casa.

Con Guillermina ubicada en el lugar indicado, la participante que tuvo a su cargo la apertura de la pista, esta vez, fue de Resistencia, Chaco. Barby Iribas (24) eligió un tema de Lady Gaga con el que obtuvo la preciada “estrella verde” que le auspiciaba un pase a “la gran final”. Anoche continuaron la música y las historias conmovedoras, como la de esta joven que se quebró al contar que le gustaría ayudar a su padre, para que se pueda realizar su tercera cirugía cardíaca en Buenos Aires.

La segunda concursante también fue una mujer, aunque con la mitad de edad de la anterior. Camila (12) viajó desde Mendoza para lucirse con “Raphsodia bohemia”, de Freddy Mercury, tema que a pesar de haberlo interpretado con muchos nervios le permitió mostrar su potencial con un párrafo de una segunda canción, la cual le acercó la “estrella verde”. La tercera “estrella verde” fue para el santiagueño Mario Reynaga (30 ), quien eligió interpretar una canción de Alberto Cortez. El joven, que confesó que lo de anoche era un sueño increíble, recibió elogios de Tinelli por la familia ensamblada que conformó con Adriana, cuyo hijo Luca -de 12 años- también canta. El talento de Mario para el canto le permitió afrontar con entereza su situación de desempleo, ya que comenzó a ganarse la vida cantando en distintos escenarios. “Ahora es el momento para que aparezcan contratos”, le dijo Tinelli al respecto. El cuarto lugar también fue para la “Madre de Ciudades”, con el dúo de madre e hija, integrado por Celeste Medina y Morena Álvarez, quienes trajeron a Abel Pintos a la pista a través del tema “Oncemil” que fue aplaudido y ovacionado por todo el estudio, aunque no lograron la “estrella verde”. Morena agradeció la oportunidad entre lágrimas y recuperó la sonrisa con el aplauso de la gente.

Después del dúo santiagueño se presentó, desde Mendoza, Santiago Monte, con sólo 13 años y la canción “Yo no me doy por vencido”, de Luis Fonsi. Y el título simboliza un poco su propia historia ya que no se da por vencido y anhela que su padre, Pablo, quien vive en Colombia pueda volver a vivir a la Argentina, ya que hace dos años que no tiene contacto con él y fue quien le enseñó a cantar. Santiago se apoderó del escenario y cantó a capella “Por amarte así”, de Cristian Castro. Aún así no sumó los 30 puntos que necesitaba para conseguir la “estrella verde”.

Las lágrimas del niño mendocino motivaron el unísono grito del público: “¡Que pase, que pase, que pase!, que hizo que Marcelo Tinelli improvisara una solución: todos los niños que no obtengan “estrella verde” participarán de un futuro repechaje, al cual accederá también la santiagueña Morena Álvarez. Con espíritu interprovincial, Cecilia (48) nacida en Córdoba, pero con domicilio en Catamarca, se animó a entonar “O sole mío”, pero no consiguió el pase a la final. Consagrado El santiagueño Leonel Díaz (21), integrante de “Suenan Voces”, interpretó “Cuando se enferma el amor”. La potencia de su voz fue elogiada por el jurado. Leonel también conmovió con su historia de vida. Fue su mamá quien lo animó a tomar clases de canto para que se corriera de malas decisiones. Joaquín Galán puso el acento en ese aspecto. “No sé en qué te equivocaste, pero en esto seguro, no”, le dijo en alusión a su dedicación al canto. Leonel cerró la lista de participantes con su “estrella verde” y el pase a la gran final. De esta manera Tinelli le puso punto final a la segunda y exitosa noche de “Genios de la Argentina”, con tres finalistas para la siguiente ronda, de los cuatro que habían obtenido la “estrella verde”; a Leonel se le sumó Camila Lobo, de Mendoza, y Barby, de Chaco Durante la pausa publicitaria, Marcelo agradeció a la gente el haberlo acompañado durante los dos días de la transmisión del programa y dijo: “Tienen la provincia más linda de la Argentina y ustedes son hermosos.

Gracias”. En el final, agradeció también al gobernador, Dr. Gerardo Zamora y a todo su gabinete. De Elías Suárez El jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de la provincia, Elías Suárez, destacó la relevancia que tuvo el hecho de que Marcelo Tinelli haya elegido Santiago del Estero para lanzar oficialmente “Genios de la Argentina”. “Estoy muy contento de acompañar a un evento en donde, por sobre todo, resalta los valores culturales y musicales de la provincia. Lo importante es que Santiago del Estero, por su capacidad artística y cultural y su calidez, se posicione a nivel nacional y porque no internacionalmente”, enfatizó a EL LIBERAL.