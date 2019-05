Transporte público: “Es injusto que debamos pagar los platos rotos por errores ajenos”

04/05/2019 - 06:29 Política

La problemática del transporte público de pasajeros, fue otro de los ejes claves del discurso de la jefa comunal, cuando señaló que dicho servicio “atraviesa una gravísima situación al igual que en otras provincias”.

Ahondó: “Esta situación generada a partir de la toma de malas decisiones que nada tuvo que ver la Provincia y el Municipio, puso en jaque el servicio en nuestra ciudad. Es injusto que debamos pagar los platos rotos por errores ajenos cuando venimos cumpliendo con lo expresado en las ordenanzas, hemos sido ordenados y transparentes en la administración de nuestras finanzas pero más injusto es que nuestros vecinos deban enfrentar esos errores o que el peso de los ajustes del Gobierno nacional recaiga en los vecinos de la ciudad”.

“Quiero manifestar que no somos gerenciadores, no somos empresarios, nuestro rol es el establecido en las ordenanzas, la fiscalización del sistema de transporte”, especificó, al agradecer al gobernador Zamora “por no haber dejado librado a su suerte al Municipio” y a los empresarios locales que se hicieron cargo de los ramales que dejó la empresa Ersa.

Consideró además que, ‘es muy difícil sostener este servicio cuando el gobierno nacional dispuso la quita de subsidios y en medio de una economía que sufre el avance inflacionario y un escenario de recesión”.