“Fue esencial aclarar el inteligente manejo de los recursos financieros”

04/05/2019 - 03:07 Política

El presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, al término de la alocución de la intendente Norma Fuentes, reflexionó sentirse “muy satisfecho por todo lo expresado por la jefa comunal para los santiagueños”. “Fue un mensaje que nos indica que con compromiso, con trabajo, con planificación y, un inteligente manejo de los recursos financieros, en un marco de orden y transparencia, la ciudad de Santiago del Estero, desde la gestión de la intendente, Norma Fuentes, sigue creciendo.

Su crecimiento no se detiene, pese a la coyuntura recesiva y de la inestabilidad económica nacional que tenemos en estos momentos”. Destacó que “en la Capital seguimos avanzando, sobre todo, con en el crecimiento de espacios verdes, más obras públicas, la reconversión lumínica que brinda seguridad y ahorro en energía-, la repavimentación y reparación de calles de distintos barrios, entre otros puntos que nos detalló”.

Homenaje a Infante Santillán expresó que se sintió congratulado por “el emotivo homenaje que hiciera la intendente, a la memoria del ex intendente y ex diputado nacional, Hugo Orlando Infante, de quien muchos correligionarios guardamos gratos recuerdos y gestos importantes que, en lo personal, me ha sabido demostrar su hombría de bien, su afecto y respeto por sus amigos políticos”.