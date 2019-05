Leonel Díaz: “Yo he salido de lo tóxico gracias a la música”

04/05/2019 - 21:29 Pura Vida

El santiagueño Leonel Díaz quedó como finalista de “Genios de la Argentina”, programa conducido por Marcelo Tinelli que se emitió desde el Nodo Tecnológico. “León”, como todos lo conocen, se sumó así a los seis de la primera noche en la que se destacaron sus comprovincianos Bruno Magnone, Ramón Lacube y Natalí Jugo, quienes obtuvieron la estrella verde y pasaron a la siguiente ronda del torneo donde se definirían los finalistas. Ahora, sólo espera el llamado desde la producción para saber qué pasos tiene que seguir.

A Marcelo Tinelli le contó los caminos equivocados que había tomado en su vida, pero en una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL, Leonel reveló cómo superó las adicciones en la que había caído tras el divorcio de sus padres.

“Un amigo mío me dijo que yo había hecho al revés todo, porque he salido de lo tóxico gracias a la música. Hay gente que ha conocido la música y después ha conocido lo tóxico. La música es sanación y no es toxicidad. Hoy en día estoy muy bien, haciendo música con Suenan Voces con quienes hemos tocado en el escenario Atahualpa Yupanqui en Cosquín”, remarcó Leonel, un joven que empezó profesionalmente a los 17 años y que, con sus 22 cumplidos y su paso triunfal por el escenario de “Genios de la Argentina”; está preparado para afrontar los nuevos desafíos musicales que tendrá.

Un “León” en primera persona

ORIGEN Y LUGAR: “Nací en La Banda y actualmente vivo en el barrio El Vinalar, en Santiago. Vivo con mi mamá Marcia y mi hermana Daira. Tengo 22 años, que los cumplí el 28 de abril pasado, el mismo día que mi mamá.He nacido en su cumpleaños número 23. Mi madre fue quien me incentivó a aprender guitarra. Tenía una que me había regalado mi papá cuando era más chiquito. Nunca la había usado. La tenía guardada en su funda, juntando polvo”.

POR QUÉ CAYÓ EN LAS ADICCIONES: “Antes de empezar en la música me ha tocado pasar por el divorcio de mis papás y por severos problemas económicos en casa. Nos habían embargado muchos bienes. De tener una vida normal pasé a una que no se la deseo a nadie. Eso me pegó mucho y he tenido problemas con las adicciones. He elegido mal cómo desahogarme, pero gracias a Dios mi mamá siempre ha estado conmigo, siempre ha estado apoyándome en todo y me ha sabido perdonar muchas cosas. Siempre que cuento mi historia la nombro a ella y a mi papá (Gustavo Díaz). Gracias a ellos soy la persona que soy ahora. Estoy orgulloso de lo que soy, de lo que he podido cambiar rotundamente mi vida”.

COMO LLEGÓ LA MÚSICA A SU VIDA: “He empezado en la música en el Centro de Actividades Juveniles Nº 30, que se dictaba en la Escuela Técnica Nº 8. Germán Andrada fue el que me recibió ahí. Él fue quien me dijo: ‘Desde ya te digo que no hay clase de guitarra, pero hay clase de canto. Quedate, capaz que te guste’. Y fue así, de casualidad empecé a cantar. Cuando era chiquito sí tenía afinidad por la música. Hay cosas que te dan a pensar que uno está destinado a la música. Sabía tocar la flauta en el acto de mi escuela. Tenía un celular que tenía tonos musicales en el teclado y tocaba también. Gracias a Dios ahora estoy haciendo música, que es lo que amo. Y he descubierto mi persona, he descubierto mi verdadero ser”.

UNA PERSONA AGRADECIDA: “Estoy agradecido al maestro Sergio Juárez, que ha sido mi primer mentor. Estoy agradecido a los chicos de Suenan Voces (Néstor Quiroga, Gabriel Cameranesi, Marcelo Albarracín, José Roldán, Juan Itúrrez, Emma Umbídez, Emma Campos y Ariel Palavecino), que han sido mis primeros compañeros en hacer música. Ellos me han hecho caminar muy sanamente por la música porque son chicos muy responsables profesionalmente y con su vida. Son un ejemplo para mí también porque no se han desviado en nada”. QUIÉN LE PUSO “LEÓN”: Contó que hace dos años se había alejado de Suenan Voces para cantar con el músico Fito Manzur “porque estaba con apremios económicos en mi familia y necesitaba llevar plata para ayudar. Fue Fito quien me puso “León” por que decía que tenía garras para cantar”.