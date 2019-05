CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Domingo 5 de mayo de 2019

04/05/2019 - 22:01 Cartelera

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 EL PRECIO JUSTO - ESPECIAL FAMOSOS

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

23.00 POR EL MUNDO

01.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 SECRETOS VERDADEROS

13.30 S.T.O

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALE

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES





EL TRECE

11.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON M. LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.45 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL VS. PLATENSE

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALMIRANTE BROWN VS. CORONEL BORGES

22.30 SANTIAGO BAILA

23.00 CORAZÓN DE VINILO





CANAL 4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

12.21 EL INFILTRADO

02.34 PESADILLA EN LA CALLE DEL INFIERNO 2

04.16 SOBREVIVIENDO A PICASSO

06.44 LOCOS POR LAS NUECES

08.24 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

10.08 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE IMAGINA VR CINEMAX LATAM

10.36 ESPEJITO, ESPEJITO

12.33 PARQUE JURÁSICO III

14.18 ¡PARA! O MI MAMÁ DISPARA

16.02 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

18.28 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

20.16 PARQUE JURÁSICO III

22.00 TROYA





TNT

06.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.29 TNT BUZZ

07.34 STAR WARS EPISODIO III. LA VENGANZA

DE LOS SITH

10.00 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

11.41 MONSTERS, INC.13.17.

13.18 EL LIBRO DE LA SELVA

15.11 STAR WARS. EPISODIO VI - EL REGRESO DEL JEDI

17.30 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

19.53 LO MEJOR DE BILLBOARD MUSIC AWARDS 2019

19.54 INTENSAMENTE

21.39 RUMBO A LOS PLATINO

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

00.10 OTROS PECADOS

01.15 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

03.05 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR





SPACE

06.00 OUIJA

06.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.36 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.48 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.00 EL MÁXIMO JUEGO

09.39 BREAKING NEWS

11.21 ARGO

13.28 RÁPIDA Y MORTAL

15.26 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

17.25 DESPUÉS DE LA TIERRA

19.09 DOS POLICÍAS REBELDES

21.08 SOY LEYENDA

23.00 OPERACIÓN MEKONG

01.26 TRIPLE 9

03.31 TEMPORADA DE BRUJAS

05.05 EVERLY





TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.11 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.23 LOST

07.07 LOST

07.53 LOST

08.38 LOST

09.24 LOST

10.10 LOST

12.00 LOST

15.44 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

17.36 TONTO Y RETONTO

19.29 LLAMARADA

22.00 LOS FEDERALES

00.19 POLICÍA DEL TIEMPO

01.58 TERRENO SALVAJE





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*HOY A LAS 20, MIDACHI CON SU RENOVADO SHOW.

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ, CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.

*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI, VALERIA ARCHIMÓ, SEBASTIÁN ALMADA Y FEDE BAL PRESENTARÁN EL ÉXITO TEATRAL “NUEVAMENTE JUNTOS”.

*EL 17 DE JUNIO, A LAS 22, EL VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y JORGE MARRALE.





PARANINFO DE LA UNSE (BELGRANO (S) 1912)

EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÈN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO – MIRIAM LANZONI ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI – BARBY SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13:30 (Cast) 17:00 (Cast) 20:45

(Cast) 00:15 (Cast)

05,06,07,08/05 14:30 (Cast) 18:10

(Cast) 22:00 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

13:00 (Cast) 14:00 (Cast) 16:25

(Cast) 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)

21:00 (Subt) 23:45 (Cast) 00:35

(Subt)

05, 06, 07, 08/ 14:00 (Cast) 15:00

(Cast) 17:40 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30

(Cast) 22:30 (Subt)

PÁRQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

13:30 (Cast) 15:30 (Cast) 17:30

(Cast)

05, 06, 07,08/05 15:30 (Cast) 17:30

(Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

05, 06, 07, 08/05 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 08/05 14:00 (Cast) 16:20

(Cast) 18:20 (Cast)

RIVER, EL MÁS GRANDE

(2D) DOCUMENTAL (ATP)

HASTA EL 08/05 20:40 (Cast)

EL HIJO (2D)

THRILLER (+16 AÑOS)

22:30 (Cast) 00:30 (Cast)

05,06,07,08/05 22:30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

RIVER, EL MÁS GRANDE

SIEMPRE

CASTELLANO 2D 16:30- 22:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-

18:40- 19:20- 23:10

SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO

JUEVES)

CASTELLANO 3D 22:30

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $220.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada general: $230.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$130 todos los días.