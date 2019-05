Tres listas competirán en la elección para presidente del Consejo de Cs. Económicas

04/05/2019 - 06:36 Política

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero (CPCESE) realizará elecciones para renovar sus autoridades el próximo domingo 12 de mayo, en una carrera electoral en la que competirán tres agrupaciones que buscarán conducir la institución hasta el año 2021.

Hasta el domingo próximo, la presidencia del Consejo está en manos de la CPN Patricia Ivone Orellana, quien fue reelegida en ese cargo desde el año 2011. Del acto electoral participarán unos 1.500 profesionales que están en condiciones de votar, sobre un padrón de 2.500 matriculados.

Las agrupaciones que se presentaron para disputar la presidencia del Consejo son las siguientes: “Compromiso y Participación”, en la cual se postula a la presidencia la CPN Luisa Argañarás; “Integración y Transparencia” en la cual se presenta Hércules “Gringo” Simonetti y “Jerarquía Profesional” que postula al CPN Nicolás Sleibe para dirigir la institución.

Las elecciones de autoridades se desarrollarán entre las 8 y 18 horas, en la sede del Consejo de Buenos Aires 734. De acuerdo con las normas electorales, estarán en condiciones de votar los matriculados que integran el padrón definitivo, a la vez que para sufragar, deberán concurrir con su respectivo DNI.

CPN LUISA ARGAÑARÁS



“Nuestra lista está formada por un crisol de profesionales”



La agrupación “Compromiso y Participación” que postula para la presidencia del Consejo de Ciencias Económicas a Luisa Argañarás, busca llevar experiencia y a la vez juventud a la conducción en caso de ser electos, a la par que se encuentra conformada por un crisol de toda las profesiones que se encuentran representadas en la institución.



La CPN Argañarás señaló que “la experiencia implica el conocimiento de la estructura interna del Consejo: empleados, matrícula, tareas administrativas, la participación de consejo en Federación Argentina de Consejos Profesionales y su relación con otros organismos”. Agregó que “es necesario conocer que existen otras profesiones en las Ciencias Económicas, como los licenciados en Administración, en Economía, en Comercialización, en Cooperativismo y en Sistemas. También nos debemos a ellos”.



Puntualizó que “cuando hablamos de experiencia vamos más allá de la edad, hablamos de profesionales que conocen todo eso y que han puesto su tiempo a disposición de la matrícula y de su profesión como un apostolado, de manera gratuita y desinteresada. Conducir el Consejo reclama tiempo de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros clientes y hasta de nuestras vacaciones. No es solo ponerse un rótulo”. Añadió que “en cuanto a la juventud, hablamos del empuje y la fuerza que aportan nuestros jóvenes y no tan jóvenes profesionales. Los jóvenes son la sangre de este Consejo que movilizan y que nos permiten acompañarlos en el proceso de formación post universidad. Los estamos acompañando y formando para que sean los futuros conductores del Consejo y por qué no de la sociedad”.



Respecto de cómo se conforma la lista, indicó que “nuestra lista está conformada por un crisol de profesionales: contadores y licenciados en todas sus ramas, profesionales que trabajan en el sector público como empleados y otros como funcionarios, también profesionales que trabajan en el sector privado y que ejercen de manera independiente”. “La heterogeneidad es característica de lo inclusiva de nuestra lista. Es importante contar con la voz de todos los sectores”.



CPN NICOLÁS SLEIBE



“Conformamos una lista que combina juventud y experiencia”



La agrupación Jerarquía Profesional que encabeza el CPN Nicolás Sleibe conformó un grupo humano que reúne tanto juventud como experiencia entre sus filas, para que el Consejo pueda, en caso de ser electos, “dar ese salto de calidad que se necesita”.



Para el candidato, “somos la propuesta que necesita el Consejo de Ciencias Económicas. Hemos conformado una lista en la que se combina todo lo necesario: juventud, experiencia y es un grupo humano muy potable”.



Destacó que “lo que más nos llena de gratificación es que el 12 de mayo va a haber elecciones después de mucho tiempo y que se presentan 3 listas. Esto es muy sano para cualquier institución”.



Señaló que “creemos que las tres listas buscan lo mejor para el colega de Ciencias Económicas, y creo que dentro de las propuestas, para nosotros la más importante es que se corte el tema de la reelección indefinida que es lo que venía pasando y es una de las propuestas que tenemos -más allá de la modernización en cuanto a todos los planes y proyectos que tenemos para el predio-, se busca que se gane en institucionalidad”.



La candidata a vicepresidenta, CPN Ana Guerrieri, señaló que se buscará también “integrar a todas las carreras que están dentro del Consejo, que son 7 y reúnen a los matriculados en Ciencias Económicas, los licenciados en Administración, en Economía Agraria, en Comercialización, Cooperativismo y Actuarios”.



Los candidatos apuntaron además que “queremos trabajar mucho en el joven profesional y su inserción laboral, darle las herramientas necesarias para que ese paso de ser estudiante a profesional no sea tan brusco”. También añadieron que buscarán “trabajar mucho en la parte social, sosteniendo la parte del predio, trabajando con los deportes. Buscaremos realizar eventos culturales a la par de generar un ambiente donde el matriculado y su familia se sientan contenidos”.



Apuntaron que se buscará también “seguir el camino de la capacitación no solo para el matriculado, sino también para los que brindan el servicio al profesional que estén actualizados para que les llegue un beneficio de calidad. También apuntamos a las delegaciones del interior. Haremos que el Consejo llegue con capacitaciones virtuales a todos”.



HÉRCULES SIMONETTI



“Queremos promover la participación de las minorías”



La agrupación que postula al “Gringo” Simonetti para presidir el Consejo conformó una plataforma electoral en la cual su agenda, en caso de ser electo, estará marcada por dotar de mayor institucionalidad, reactivar la labor de las comisiones internas, integrar a nivel nacional a los profesionales locales, acercar el Consejo al interior provincial y modernizar las gestiones administrativas que deben realizar los matriculados.



Nosotros queremos promover una reforma a la ley 5606 en dos aspectos fundamentales, el primero la cantidad de mandatos que puede tener la comisión directiva que hoy es ilimitado y no existe alternancia en los mismos, con lo cual un mandato hoy dura 2 años. Nosotros vamos a proponer un mandato de 3 años con una sola reelección. Hoy existe un mandato de 2 años con reelecciones indefinidas”, indicó.



Agregó que “queremos promover la participación de las minorías porque cuando una lista gana, entra toda la lista sábana a la conducción. Lo que pretendemos es que participe la minoría sobre todo en la Fiscalización y Tesorería para que compartan con los otros el manejo económico de la conducción”.



A su vez, “la habilitación de vuelta de las receptorías del interior, en Frías, Las Termas y Añatuya que hoy ya no existen, o sea que las volveremos a rearmar para que los colegas de esas zonas puedan satisfacer allí sus inquietudes o cuando tengan que realizar certificaciones de trabajos”.



“Proponemos rehabilitar las comisiones de enlace que ante la duda de los matriculados en su trabajo diario en la Afip o en DGR activar esas comisiones para que los profesionales puedan registrar sus dudas y tener a los funcionarios de la Afip dentro del Consejo para resolver requerimientos diarios de la actividad”, indicó.



“Haremos una capacitación más profunda para los profesionales que trabajan en la administración pública. Hoy hay un buen nivel de cursos, pero agregaríamos la capacitación del sector público”. Puntualizó que se quiere revitalizar “la participación en la Federación. Nosotros llevábamos hasta 60 personas en cada actividad, ahora no van más de 30. Vamos a promover más participación”.