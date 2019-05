“Nuestra lista está formada por un crisol de profesionales”

04/05/2019 - 22:49 Política

La agrupación “Compromiso y Participación” que postula para la presidencia del Consejo de Ciencias Económicas a Luisa Argañarás, busca llevar experiencia y a la vez juventud a la conducción en caso de ser electos, a la par que se encuentra conformada por un crisol de toda las profesiones que se encuentran representadas en la institución.

La CPN Argañarás señaló que “la experiencia implica el conocimiento de la estructura interna del Consejo: empleados, matrícula, tareas administrativas, la participación de consejo en Federación Argentina de Consejos Profesionales y su relación con otros organismos”. Agregó que “es necesario conocer que existen otras profesiones en las Ciencias Económicas, como los licenciados en Administración, en Economía, en Comercialización, en Cooperativismo y en Sistemas. También nos debemos a ellos”.

Puntualizó que “cuando hablamos de experiencia vamos más allá de la edad, hablamos de profesionales que conocen todo eso y que han puesto su tiempo a disposición de la matrícula y de su profesión como un apostolado, de manera gratuita y desinteresada. Conducir el Consejo reclama tiempo de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros clientes y hasta de nuestras vacaciones. No es solo ponerse un rótulo”. Añadió que “en cuanto a la juventud, hablamos del empuje y la fuerza que aportan nuestros jóvenes y no tan jóvenes profesionales. Los jóvenes son la sangre de este Consejo que movilizan y que nos permiten acompañarlos en el proceso de formación post universidad. Los estamos acompañando y formando para que sean los futuros conductores del Consejo y por qué no de la sociedad”.

Respecto de cómo se conforma la lista, indicó que “nuestra lista está conformada por un crisol de profesionales: contadores y licenciados en todas sus ramas, profesionales que trabajan en el sector público como empleados y otros como funcionarios, también profesionales que trabajan en el sector privado y que ejercen de manera independiente”. “La heterogeneidad es característica de lo inclusiva de nuestra lista. Es importante contar con la voz de todos los sectores”.