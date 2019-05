Completan la 3ª sesión del Parlamento Adolescente

05/05/2019 - 00:21 Interior

En las instalaciones del Centro Educativo, Tecnológico y Cultural (Cetyc) se desarrolló la Tercera Sesión del Parlamento Adolescente Nueva Esperanza - El Quemado que consistió en la presentación y debate de proyectos.

Esta iniciativa se constituye con el acompañamiento de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf), en el marco del Proyecto Provincial “La Chicharra- Parlamentos Adolescentes” aprobado para su ejecución mediante Resolución Sennaf MSDS Nº 1594 10 2017.

El bloque “Opinión de Adolescentes” (ODA) presentó el proyecto que solicita la organización de charlas informativas comunitarias dirigidas a adolescentes y jóvenes sobre temas de sexualidad, tales como: desarrollo psicosexual, cuidados, métodos anticonceptivos, prevención de ITS y Enia, orientación sexual, identidad de género, etc. La iniciativa propicia talleres juveniles sobre Salud y Educación Sexual Integral con una frecuencia no menor a tres veces al año.

El bloque “Voz Juvenil” solicitó al municipio y Concejo Deliberante que obren de intermediario ante el Ministerio de Educación de la Provincia, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, u otras instituciones educativas públicas o privadas de Nivel Terciario que se considere ampliar las ofertas de carreras de profesorados y/o de nivel terciario y carreras de grado. También se solicita la gestión de implementación de aulas virtuales o bajo la modalidad de educación a distancia o semipresencial y la creación de un Instituto Local de Educación Terciaria que brinde planes educativos de distintas tecnicaturas.

En tanto “Jóvenes Pensantes Unidos” (JPU) presentó un proyecto de Comunicación referente a solicitar al Ministerio de Salud de la Provincia ampliar los alcances del Hospital Zonal de Nueva Esperanza: Gestionar la implementación del Servicio de Guardia que garantice la atención médica a la ciudadanía las 24 horas del día; ampliar la cobertura del centro de salud en términos de infraestructura y servicios, evaluándose la posibilidad de incorporar nuevos especialistas.

Con esta sesión culminó el proyecto “La Chicharra Parlamentos Adolescentes” en Nueva Esperanza que se inició en septiembre de 2018 y contó con la participación de alumnos del Colegio Agrotécnico Nº 2 y Agrupamiento Nº 24024.

Los talleres fueron coordinados por Laurencia Abalovich y equipo de la Subnaf.

Los proyectos debatidos y aprobados fueron entregados al presidente del Concejo Deliberante local, Ariel Corvalán y la subdirectora de Educación, Natalia Frías, en representación del Ejecutivo Municipal.