San Lorenzo necesita reaccionar en su casa

05/05/2019 - 02:06 Deportivo

San Lorenzo, que perdió como visitante por 1 a 0 en La Paternal, intentará dar vuelta la historia y vencer hoy a Argentinos Juniors por una diferencia que le permita acceder a los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El encuentro se jugará en el estadio de San Lorenzo, llamado Pedro Bidegain y ubicado en el barrio capitalino del Bajo Flores, desde las 15.30, con el arbitraje de Pablo Echaverría y televisado por TNT Sports.

En la ida, jugada en el Diego Maradona de La Paternal, Argentinos venció 1 a 0 con gol de Miguel Torrén (su primer gol tras 188 cotejos), por lo tanto ganando o empatando pasará a cuartos.

A San Lorenzo solo le sirve triunfar, si lo hace 1 a 0 la definición será con remates desde el punto penal y si triunfa por mayor diferencia clasificará.

Las cosas no son sencillas para el San Lorenzo de Jorge Almirón. el pase a los octavos de final de la Libertadores ya está asegurado, ubicándose en segundo en su grupo detrás de Palmeiras de Brasil, pero no puede darse el lujo de quedar al margen de los cuartos de final ante Argentinos, último en la Superliga y perder una chance de llegar a la Libertadores 2020.

El “Ciclón” no juega bien. Todo es sufrido para un equipo que no da respuestas en cuanto a funcionamiento y individualidades, habiendo llegado a esta fase gracias a las manos del arquero Fernando Monetti, quien brilló en la definición por remates desde el punto penal ante Huracán, en una eliminatoria que debió haber perdido. Si San Lorenzo no tiene la empresa más difícil en el Nuevo Gasómetro se debe a que Argentinos no tuvo la efectividad necesaria para sacar una mayor ventaja, situación que hubiese sido justificada.

Complicación

Argentinos vivió una atípica semana. Lejos de entrenar y descansar a la espera de este desquite el equipo viajó a Venezuela para jugar el desquite con Estudiantes de Mérida, por la fase inicial de la Copa Sudamericana, y finalmente la Conmebol postergó el cotejo por la crisis social que atraviesa el citado país.

El plantel viajó, no jugó, vivió con nerviosismo y ansiedad la postergación y ahora deberá volver a Venezuela para jugar ese cotejo el 17 del actual.

El ganador de la llave entre el “Ciclón” y el “Bicho” jugará en cuartos de final ante Defensa yJusticia o Gimnasia y Esgrima La Plata.