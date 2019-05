Coleoni, positivo: “Estamos a sólo un gol de clasificar”

05/05/2019 - 02:16 Deportivo

Como ya es habitual en cada partido de local, el primero en salir a dar la cara en la conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Platense fue Gustavo Coleoni. “Fue un partido duro, muy parejo, con dos equipos muy buenos, con estructura, sabiendo jugar las finales los dos. Tuvimos situaciones de gol ambos. La llave quedó abierta, estamos a un gol de clasificar, yo lo pienso así y lo vamos a pelear en cancha de ellos. Veremos allá los espacios de quién son y a dónde lo podemos aprovechar”, comenzó con su análisis el entrenador de Central Córdoba.

Luego agregó: “Hoy tuvimos la chance para pegar fuerte en el inicio y no pudimos. Después sufrimos un poquito la posesión del rival, pero creo que fue un excelente juego, muy bien jugado. Nos tocó Platense, que les dije yo que era un equipo importante, que lo demostró acá con un plantel largo. Estoy conforme, feliz por lo que hicieron los chicos. Falta un partido y está totalmente abierto todo”.

Consultado sobre si lo incomodó la posesión del rival, respondió: “Sabíamos que teníamos que tener paciencia con eso. Si la tienen los dos centrales de ellos, yo estoy muy tranquilo. O sea, la posesión por la posesión misma a mí no me molesta. Distinto es cuando te tocan cuatro o cinco pases, te abren y te ponen la pelota filtrada, que lo hicieron dos o tres veces. Después, juntar pases en el campo de ellos, no lo trabajo ni me interesa. Pero sí, en algún momento, el rival trabajó la pelota cerca de nuestra área y nos generó dos o tres situaciones. Pero nosotros tenemos nuestra forma, lo planteamos así, no los dejamos asociar ni circular. Tuvimos nuestras chances, no las aprovechamos. Ellos también las tuvieron. Fue un partido muy tensionante”.

De cara a la revancha en Vicente López, Coleoni se mostró optimista y piensa que Platense saldrá un poco más. “Creo que vamos a jugar con eso, vamos a tratar de trabajar los espacios, los lugares donde lastimar. Ya nos conocemos mucho los dos. Nosotros vamos a una cancha donde el rival va a venir. Pero hay que jugarlo. El fútbol es así. Estamos vivos, estamos en carrera. La serie está abierta. Hemos ganado en Tandil, en Almagro y en Ferro, así que tranquilamente lo podemos hacer. Es mi pensamiento positivo. La obligación de ambos va a ser ganar, creo yo”, concluyó el entrenador ferroviario.