Necesita un triunfo para recuperar la autoestima

05/05/2019 - 02:37 Deportivo

Quimsa se presentará esta noche en el estadio El Fortín de las Morochas, donde enfrentará a Argentino de Junín, en busca de una victoria que le permita recuperar la autoestima.

El conjunto fusionado viene de dos derrotas consecutivas ante Quilmes (86 a 83) y Weber Bahía (69 a 63), por lo que necesita ganar para mantenerse entre los ocho mejores de la competencia, a los efectos de tener ventaja deportiva en los playoffs de octavos de final.

Enfrente tendrá a un rival que viene de ganarle a Estudiantes de Concordia (79 a 66), pero necesita mantenerse en la senda del triunfo para fortalecer su ilusión de entrar en playoffs. Hoy está decimoséptimo.

El entrenador Silvio Santander podría contar con Leonardo Mainoldi, quien no jugó ante Weber Bahía por una lesión que no le ha permitido alcanzar su mejor nivel.

El capitán es fundamental, no sólo por su tiro exterior sino también porque se sumará a la rotación en el juego interior.

Otros partidos

Esta noche también se jugarán estos partidos: 20.30, Weber Bahía vs. Estudiantes; 21.30, Gimnasia vs. Comunicaciones, Regatas vs. Hispano y San Martín vs. Libertad (Nicolás D’Anna será uno de los jueces).