Real Madrid, con Gabriel Deck, triunfó y se convirtió en puntero

05/05/2019 - 02:41 Deportivo

Real Madrid, con Gabriel Deck en el plantel, venció ayer a San Pablo Burgos por 102 a 84, en calidad de visitante, y quedó como puntero de la Liga Endesa, al menos hasta que hoy juegue Barcelona ante Gran Canaria.

El alero santiagueño jugó 14 minutos y 47 segundos y terminó con 2 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 robo.

Por su parte, el cordobés Facundo Campazzo ingresó en la formación inicial y acabó con 5 puntos, 5 asistencias, 2 rebotes y 1 robo en 19 minutos.

El conjunto “merengue” quedó como líder en forma provisional, con un récord de 24 puntos y 6 derrotas, con un partido más que Barcelona (23/6), que hoy visitará a Gran Canaria.

En otro de los partidos disputados ayer, el escolta bahiense Lucio Redivo cumplió una buena labor para Breogán, que cayó ajustadamente por 83 a 82. El ex jugador de Bahía Basket culminó con 18 puntos, 2 robos y una asistencia en 21 minutos.

La jornada se completó con estos resultados: Fuenlabrada 87, Zaragoza 88; Tenerife 79, Joventut 72 y Estudiantes 72, Unicaja Málaga 80 (1 de mayo).

Hoy se enfrentarán: Ucam Murcia vs. Gipuzkoa (con el santafesino Federico Van Lacke), Andorra vs. Obradoiro, Baskonia (con Patricio Garino y Luca Vildoza) vs. Manresa y Gran Canaria vs. Barcelona.