Marcelo Tinelli resaltó los atractivos de Las Termas y el cariño de los santiagueños

05/05/2019 - 02:53 Política

El gobernador Gerardo Zamora y el famoso conductor televisivo Marcelo Tinelli se encontraron ayer en el Hotel Amerian Carlos V donde tuvieron una extensa charla y luego recorrieron diferentes puntos y atracciones turísticas de Las Termas de Río Hondo.

La estrella televisiva que el jueves y viernes condujo desde el Nodo Tecnológico el programa “Genios de la Argentina”, comenzó su actividad con el mandatario de manera grata: Zamora le entregó un bombo; luego iniciaron un recorrido que abarcó el Hotel Termas 1 donde fueron recibidos por la administradora Silvina Romano y personal que les mostraron las instalaciones, indicó Casa de Gobierno en un comunicado de prensa.

A continuación se dirigieron al Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo, donde recorrieron el Museo del Automóvil, y el gobernador Zamora fue un guía de lujo y acompañó a Marcelo Tinelli por los distintos sectores del complejo museológico que atesora automóviles, motos históricas, hasta un auto de F1, y otras piezas de valor como el casco del múltiple campeón de MotoGP, Valentino Rossi.

Luego, el conductor y el mandatario recorrieron parte del Autódromo Internacional, como palcos, sala de periodistas y zonas exclusivas.

Tras la recorrida, el famoso conductor Marcelo Tinelli destacó: “Estoy muy feliz por estar acá, quiero agradecerle a todo Santiago del Estero por su cariño de tantos años. Anoche (por el viernes en el Nodo Tecnológico) no hicimos nada más que comprobar el enorme afecto y amor de todos”.

“Yo digo -continuó- que esas cosas se dan naturalmente porque allá por 1990 cuando comenzamos el programa recibía muchísimas cartas, ya que no existan las redes sociales y demás, las cuales yo llevaba a mi casa para verlas y leerlas. Y la gran mayoría me llegaba desde acá, de esta provincia, de Santiago del Estero, que no deja de sorprenderme más y más. Después, al tiempo, aparecieron las redes sociales y tanto en Instagram, Facebook como Twitter, otra vez Santiago del Estero está muy metido con todo lo que hacemos, con su simpatía de siempre. Automáticamente dije, algo está pasando, debemos hacer un programa federal, y concordamos en hacer un casting por todo el país que además, llegó a Uruguay y Paraguay. Nos sorprendió saber que pudimos hacer que audicionen un total de más de 35.000 personas. Pero lo más concreto es que la provincia con más participantes y donde más talentos encontramos fue Santiago del Estero. Es por eso que decidimos que esta hermosa provincia sea la primera en tenernos presentes”.

Sobre su visita a la cancha del Termas de Río Hondo Golf Club, Tinelli confesó: “Saben perfectamente que jugando al golf no soy Tiger Woods ni cualquier otro jugador destacado de primer nivel, pero a mí me encanta como jugador aficionado”.

Y remarcó: “Quiero aclararles que ayer (por el viernes) jugué en una de las mejores canchas del país. Desde que comencé a jugar quedé sorprendido, con toda una exclusividad que se puede apreciar en todo sentido, desde el césped, en todos sus sectores, los links, los fairway, los distintos obstáculos, cada green, con un paisaje que acompaña, flamencos rosados posados en los árboles, la fauna, una laguna que le da un toque pintoresco a todo. Es algo espectacular. Voy a volver a Las Termas de Río Hondo para jugar al golf”. Agregó: “Encima con la calidad del agua termal, prácticamente me bañé sin usar shampoo ni jabón y encima con un clima que acompaña siempre”.

Finalmente, Marcelo compartió: “Hoy en lo personal fue un placer conocer al gobernador, más allá de haber hablado por teléfono y de saber de sus capacidades como político, fue maravilloso venir. No nos equivocamos, nos vamos felices, contentos y maravillados con la provincia en general”.